Un viaggio nel tempo, per scoprire la Val Dogna di 230 milioni di anni fa

Un viaggio alla scoperta dei fossili in Val Dogna.

Una giornata dedicata a scoprire, attraverso i fossili, il passato remoto della Val Dogna, di cui ancora oggi si vedono i segni. La Riserva della Biosfera Alpi Giulie è infatti un’area di eccezionale interesse naturalistico, paesaggistico, storico e culturale.

Fra gli aspetti di maggior interesse vi sono quelli geologici di indubbio valore internazionale ma ancora poco conosciuti. Per questo motivo il Parco naturale delle Prealpi Giulie, soggetto coordinatore della Riserva di Biosfera, ha inteso promuovere uno specifico convegno dal titolo “230 milioni di anni fa in Val Dogna. Grandi rettili in un mare tropicale“.

L’iniziativa si svolgerà sabato 25 novembre 2023 dalle ore 10.30, presso la sala consiliare del Comune di Dogna, e sarà finalizzata a dare visibilità al geosito di valenza internazionale “Orme e nidi di rettili arcosauri della Val Dogna” per favorirne la valorizzazione.

L’incontro vedrà la partecipazione di illustri esperti del settore: il paleontologo Fabio M. Dalla Vecchia approfondirà gli aspetti geologici del territorio e i vertebrati fossili, il geologo Luca Bincoletto parlerà del nuovo geosito del Rio di Terra Rossa, Rodolfo Riccamboni di Divulgando Srl presenterà la nuova app dedicata ai geositi della Val Dogna.

Sarà inoltre proiettato un videomessaggio del geologo Daniele Piubelli, che racconterà della scoperta dei nidi fossili, la quale ha avuto e ha tutt’oggi una rilevanza internazionale dovuta alla loro eccezionalità. Modera Giuseppe Muscio del Geoparco Alpi Carniche.

A seguire, la visita guidata al museo del territorio di Dogna, che consentirà ai partecipanti di arricchire ulteriormente la propria conoscenza di questa zona altamente fossilifera. La partecipazione è libera e gratuita ma essendo i posti limitati si consiglia la prenotazione.

L’attività rientra nell’ambito di un progetto finanziato da un contributo del Servizio geologico della Regione Fvg per la promozione del patrimonio geologico e della geodiversità del territorio.