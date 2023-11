Il progetto Un Panettone per la Vita di Admo

“Un Panettone per la Vita”, l’iniziativa natalizia targata ADMO – Associazione Donatori di Midollo Osseo, torna nelle piazze del Friuli Venezia Giulia dal 25 novembre e sino al 16 dicembre 2023.

I volontari saranno presenti con delle postazioni dove sarà possibile scegliere il proprio regalo solidale: un panettone (o un pandoro) elegantemente confezionato che, come dice il claim di quest’anno (Sono un tipo due volte buono) sono due volte buoni perché oltre al loro inconfondibile gusto aiutano a raccogliere fondi a sostegno delle numerose attività che l’associazione svolge sul territorio.

“I volontari presenti nelle piazze della regione saranno anche quest’anno impegnati in una raccolta fondi indispensabile per la buona riuscita di tutte le nostre attività”, ha spiegato Paola Rugo, presidente dell’Associazione donatori di midollo osseo Fvg. L’elenco delle postazioni è disponibile sul sito www.admo.it

Il ricavato sarà utilizzato per la gestione organizzativa e amministrativa di tutte le attività, per l’acquisto dei kit salivari, la gestione dei donatori, dei sanitari e moltissime altre iniziative indispensabili per continuare a informare e sensibilizzare la popolazione sull’importanza del dono di midollo osseo.

Sarà inoltre attivo lo shop online (su www.admo.it) dove si potrà sostenere la campagna scegliendo i prodotti da ricevere direttamente a casa. Sempre sul portale dell’associazione sarà possibile effettuare una donazione libera a fronte della quale sarà inviata una e-card.

“Chi deciderà di aderire all’iniziativa, come singolo o anche come azienda (seguendo l’esempio di molte realtà locali, che ringrazio), non si limiterà al prendere un panettone o un pandoro, ma aderirà a un progetto, abbraccerà un sogno“, ha precisato ancora Rugo, chiudendo.

“Un Panettone per la Vita” ha permesso, in questi anni, di informare la popolazione sulla donazione di midollo osseo, aumentando sensibilmente il numero dei donatori italiani iscritti al registro. Tutte queste attività vengono svolte grazie alla generosità di tante persone che sono al fianco dell’associazione nella lotta alla leucemia e altre patologie del sangue.