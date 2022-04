Un friulano premiato agli Oscar Green di Coldiretti grazie all’arnica

si tratta di Andrea Muner.

C’è anche un friulano tra i premiati agli Oscar Green di Coldiretti che si svolgerà giovedì 21 aprile 2022 a Roma. Si tratta di Andrea Muner dell’azienda Armo 1191 di Roveredo in Piano. A detta degli esperti del settore, la sua coltivazione è attualmente la più grande coltivazione di arnica montana conosciuta in Europa.

L’arnica è una pianta officinale conosciuta da centinaia di anni per le sue proprietà antidolorifiche, antinfiammatorie e anti-ecchimotiche. Purtroppo in natura è in via di estinzione su tutto l’arco alpino europeo, molti Stati ne hanno già da tempo vietata la raccolta o comunque limitata. La stessa coltura dell’arnica è ancora in via di sperimentazione da oltre 30 anni: in Italia e in tutta Europa le coltivazioni avviate si contano sulle dita di una mano.

Il progetto (Armo 1191) nasce proprio dalla volontà di preservare gli habitat naturali montani; di disporre di una materia prima di alta qualità; di realizzare dei prodotti con la massima concentrazione di principio attivo e dalla filiera controllata. La coltivazione dell’arnica e la sua raccolta avvengono a mano, la sua lavorazione e la produzione del prodotto finito è realizzata localmente, tutto Made in Italy. Armo significa ARnica MOntana. 1191 è la quota dove viene coltivata questa pianta a mano con metodo biologico tra i pascoli di Piancavallo, in zona Castaldia lungo il sentiero della “Passeggiata delle Malghe”.

Le prime aiuole sperimentali sono del 2011, dopo 10 anni i tre appezzamenti di terreno hanno a dimora circa 100.000 piante su circa un ettaro lavorato. Dal 2019 è stata ottenuta la certificazione biologica Icea come operatorevengono commercializzati i prodotti con il marchio realizzati solo con materia prima ultra concentrata.

