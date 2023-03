Due aziende del Friuli vincono la sfida di Microsoft

Danieli Automation e beanTech vincono il Microsoft Intelligent Manufacturing Award.

Per la prima volta una soluzione italiana viene annoverata tra i vincitori del Microsoft Intelligent Manufacturing Award (MIMA) 2023, grazie a Danieli Automation e beanTech che vincono nella categoria “Innovate” con la soluzione Q3-Premium.

Con il motto di “Innovate, Transform, Sustain.” il MIMA lancia anche quest’anno la sfida alle principali aziende industriali dell’area economica EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa) per presentare le soluzioni digitali più promettenti per l’industria manifatturiera, di processo, edile e automobilistica.

Decine di candidati hanno accettato la sfida di Microsoft Germania e Roland Berger, società di consulenza manageriale, che hanno selezionato 15 aziende per la fase finale in cui presentare i loro progetti a una giuria di esperti del settore economico-scientifico. E’ la prima volta che sul podio sale una partnership italiana: Danieli Automation e beanTech.

“Siamo molto orgogliosi di essere il primo team italiano ad aggiudicarsi questo prestigioso premio. E’ uno stimolo a continuare ad investire nello sviluppo di soluzioni innovative che ci permettano di supportare i nostri clienti nel processo di evoluzione digitale dei loro impianti, diventato ormai inderogabile a fronte di un mercato caratterizzato da sempre più frequenti turbolenze.” – commenta Andrea Merluzzi, Vice President, Digital Solutions di Danieli Automation – “Riteniamo altresì che il riconoscimento ottenuto dimostri come il settore siderurgico possa consentire ai talenti di confrontarsi con casi d’uso molto concreti, con le tecnologie digitali più innovative ed i principali player di mercato, nonché di esibirsi su palcoscenici importanti come quello del MIMA.”

Danieli Automation & beanTech vincono con la piattaforma IoT per la gestione integrata della qualità per l’industria dei metalli

Q3-Premium, la soluzione innovativa della Danieli Automation, è un sistema di controllo qualità in tempo reale, esteso all’intero impianto siderurgico, progettato per classificare automaticamente i prodotti, attraverso azioni correttive guidate da modelli predittivi, al fine di rilevare precocemente i potenziali difetti, stimando altresì le caratteristiche fisiche dei prodotti finali.

La produzione di metalli oggi è accompagnata da un processo complesso e ad alta intensità di dati che richiede un elevato livello di controllo della qualità e di efficienza. Tuttavia, molte aziende si affidano ancora a soluzioni obsolete che non sono in grado di gestire le grandi e diverse fonti di dati generate dall’automazione e dalla gestione della qualità. Di conseguenza, il mondo siderurgico si trova ad affrontare problemi quali carenze qualitative, grandi quantità di scarti, consumi eccessivi o aumento delle emissioni.

Con Q3-Premium, Danieli Automation, in collaborazione con il partner tecnologico beanTech, riesce a soddisfare le crescenti esigenze della produzione di metalli utilizzando una piattaforma industriale di IoT, munita di tecnologie avanzate come l’Intelligenza Artificiale (AI) e le tecnologie AR/VR. L’obiettivo è quello di espandersi in un sistema di gestione della qualità a livello di impianto che permetta di ottenere i migliori risultati nella produzione attraverso azioni correttive online guidate dai dati per l’ottimizzazione della qualità.

“La nostra sfida quotidiana è quella di portare ai nostri clienti le tecnologie più innovative, per aiutarli ad essere competitivi ed a raggiungere i loro obiettivi di business. Le partnership con Danieli Automation e con Microsoft sono consolidate da più di 15 anni e questo riconoscimento rappresenta per tutti una tappa importante. Un sentito ringraziamento ai team coinvolti che con competenza e perseveranza, hanno saputo trasformare un’idea in un prodotto di successo.” conclude Denis Cappellari, Vice President, Product Strategy di beanTech.