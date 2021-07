Per Assicoop Fvg utile di gestione pari a 16.707 euro.

Un utile di gestione pari a 16.707 euro, destinato ad aumentare il fondo di riserva della società, e la realizzazione di importanti iniziative di solidarietà a favore delle cooperative socie nel corso del 2020. Sono i principali risultati del bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 e dell’attività svolta l’anno scorso da Assicoop Fvg, la srl che riunisce il mondo delle cooperative aderenti a LegaCoop Fvg e numerose agenzie assicurative del gruppo UnipolSai.

Il bilancio è stato approvato dall’annuale assemblea dei soci nella sede di LegaCoop Fvg, con la partecipazione del presidente di LegaCoop Fvg Livio Nanino e del Responsabile Distretto Vendite Nord-Est di UnipolSai GiovanFilippo Paiella.

In questa occasione, sono stati il presidente Marco Riboli e i componenti del consiglio di amministrazione di Assicoop Fvg ad illustrare i dati del bilancio 2020 e l’attività svolta l’anno scorso. Tra i numeri in evidenza, il patrimonio netto della società, che ha superato i 540.000 euro (€ 548.387).

Le iniziative di solidarietà.

“Un’attività che ha scontato un rallentamento sul piano operativo, dovuto alle restrizioni legate alla pandemia da Covid-19 – ha evidenziato Riboli -, ma che visto comunque Assicoop presente sul territorio attraverso due importanti iniziative di solidarietà a favore delle cooperative socie”.

In particolare, nella primissima fase delle restrizioni sono state acquistate 2.150 mascherine distribuite fra i soci e a fine anno è stato definito il progetto di solidarietà a favore delle famiglie della regione che si sono trovate in difficoltà economiche a causa della pandemia. A queste ultime, nel primo semestre del 2021 sono stati distribuiti, in collaborazione con le Caritas diocesane del Friuli Venezia Giulia, buoni acquisto per generi di prima necessità per un valore pari a 17.500 euro.

Nel corso dell’assemblea, inoltre, i soci hanno preso atto di alcune modifiche intervenute nel corso del 2020 in materia di composizione societaria, con l’uscita da Assicoop di alcune realtà non più operanti, e si sono confrontati sul piano industriale già definito nella assemblea dell’ottobre 2020.

Nuovo logo e sito.

Entrando nel dettaglio, è stato ribadito l’impegno di mettere a disposizione dei soci, dei lavoratori e dei loro famigliari, nonché delle cooperative associate, i vantaggi economici che derivano dalla convenzione firmata da LegaCoop FVG con la Direzione commerciale di UnipolSai e a rafforzarne l’utilizzo. “Una decisione presa ancora una volta nel segno della solidarietà concreta – sottolinea il presidente Riboli – un ‘asset’ di Assicoop Fvg che l’emergenza della pandemia non ha rallentato, ma anzi, accelerato e consolidato”.

Ai soci è stato anche presentato il nuovo logo di Assicoop Fvg e l’intero progetto della comunicazione integrata, con particolare riferimento al sito Internet che è in fase di completa ristrutturazione e al materiale promozionale.

