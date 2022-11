Blu Yachts, dal Friuli si punta all’altra sponda dell’Adriatico

La Blue Yacht punta ad espandersi.

Si spinge sempre più verso l’area balcanica e le sue splendide coste la strategia di espansione di Blu Yachts di Lignano Sabbiadoro, marchio già concessionario dei Cantieri Pardo per l’Europa centrale, che ora punta a consolidare la propria presenza nelle aree della sponda adriatica orientale, ovvero Croazia, Slovenia, Montenegro ed Albania. Zone in cui la Blu Yachts era già attiva, ma che diventano adesso oggetto di una strategia di sviluppo ben precisa, concretizzata anche grazie alla partnership intrapresa con Master Yachting Croazia, realtà molto ben radicata nel territorio, che sarà sub dealer ufficiale per i modelli Pardo.

La nuova collaborazione è stata siglata durante l’ultima edizione del Biograd Boat Show, che ha visto protagonista proprio Blu Yachts, brand della Timone Yachts Group, guidata da Luigi Gambelli: ‘Crediamo molto in questa zona – commenta Gambelli, che ha raggiunto la città Croata proprio in occasione della presentazione della nuova collaborazione– Questa nuova collaborazione è il segno tangibile della nostra intenzione di radicarci sempre più in questo mercato, focalizzandoci per offrire prodotti e servizi di qualità ad una clientela che tiene la barca in questo contesto e che guarda ad Est. Le coste croate, e più in generale dell’est Adriatico, sono la base per tutta una clientela che proviene anche da zone più centrali dell’Europa, come Austria, Germania, Cecoslovacchia e Polonia’.

‘Siamo fieri di rappresentare i Cantieri Pardo in modo ancora più consolidato in questa area che è davvero ricca di prospettive – continua Giorgio Marchese, sales manager di Blu Yachts – In particolare il Pardo 43, con il suo concept ‘open puro’, nel suo segmento rappresenta una versione luxury che non ha rivali: è la barca perfetta per godersi il mare dalle mille isole della Croazia, un daily cruiser raffinato per spostarsi tra un approdo e l’altro o persino essere un tender per grandi yachts. Sicuramente una certezza, come tutte le creazioni dei Cantieri Pardo’.