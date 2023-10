Chanel ha acquisito il 100% della Mabi International di San Daniele Del Friuli.

Chanel, la rinomata maison di moda francese, punta alle eccellenze della pelletteria friulana acquisendo la totalità di Mabi International di San Daniele.

Mabi International, fondata nel 1979, ha tre stabilimenti in Italia: oltre a San Daniele del Friuli, c’è quello di Albignasego (Pd) e Scandicci (Fi). La transazione, secondo quanto riportato da fonti vicine alla trattativa, è stata completata nel mese di luglio. Inizialmente, Chanel era socia di minoranza in Mabi con il 40% delle quote, ma ora ha acquisito il restante 60% dal fondatore dell’azienda, Mario Biasutti. Questa mossa strategica consolida ulteriormente la presenza di Chanel nel settore della pelletteria italiana.

Nel frattempo, Mabi International ha dimostrato una notevole crescita, con un aumento significativo del fatturato. Nel 2020, l’azienda ha registrato un giro d’affari di 83,5 milioni di euro, mentre nel 2022 ha raggiunto la cifra di 171,4 milioni di euro.

Mario Biasutti, fondatore di Mabi International, ha confermato che l’azienda manterrà il suo quartier generale a San Daniele del Friuli. Attualmente, Mabi conta su 350 addetti diretti e supporta un numero significativo di lavoratori nell’indotto, contribuendo così all’economia locale.