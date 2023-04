Coldiretti Fvg: sono tre le aziende friulane al Villaggio di Bari

Coldiretti Fvg, tre aziende friulane al Villaggio di Bari.

Sono le tre le aziende del territorio regionale Fvg al Villaggio Coldiretti sul lungomare Imperatore Augusto a Bari, in programma da oggi, sabato 29 aprile, a lunedì 1 maggio. Presente il presidente nazionale Ettore Prandini, occasione per far conoscere la biodiversità e la sostenibilità dell’agricoltura italiana, il modello basato sulla distintività e la qualità del made in Italy agroalimentare, lo spirito imprenditoriale dei giovani agricoltori e le frontiere dell’innovazione.

Si tratta, fa sapere la responsabile regionale di Campagna Amica Vanessa Orlando, de La Sisile di Talmassons con formaggio Montasio e Latteria Latte Fieno Bio, di Azienda Domini Albert di Sauris con confetture e sciroppi di piccoli frutti e di azienda Semiverdi di Pocenia con semi di zucca e suoi trasformati (sia alimentari sia agricosmesi).Inoltre, tre prodotti Fvg trovano spazio alla mostra della biodiversità contadina italiana: Pecorino Istriano, Cipolla rosa della Val Cosa e Fagiolo Borlotto della Carnia.

Al Villaggio, spiega Coldiretti, “si potranno anche scoprire le opportunità e i pacchetti vacanze offerti dagli agriturismi di Campagna Amica, promossi da Terranostra, con percorsi e consigli per fermarsi a mangiare e a dormire nel rispetto dell’ambiente e della tradizione culinaria delle nostre campagne. Ma si potrà andare a scuola di olio extravergine italiano nell’Oleoteca e partecipare a degustazioni guidate nell’Enoteca, dove si potranno degustare cocktail all’extravergine, vini e birra agricola, seguire le lezioni di agricosmesi con i trucchi di bellezza della nonna”.