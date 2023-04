Monfalcone sempre più capitale della vela: tutte le regate dell’estate

Vela, gli eventi e le regate in programma a Monfalcone nel 2023.

Monfalcone sempre più capitale della vela: lo Yacht Club Monfalcone ha presentato la propria stagione di regate 2023. Una stagione che conferma il ruolo di protagonista dello Yacht Club guidato dal presidente Germano Scarpa in alto Adriatico attraverso l’organizzazione di un serie di eventi che spaziano dalla classe optimist alle vele d’epoca passando per la vela d’altura.

Il primo appuntamento è quello per la vela ORC nel fine settimana del 3-4 giugno. Dopo il successo dell’ultima edizione del Campionato Italiana di Vela d’Altura, ospitato lo scorso anno a Monfalcone, alcuni tra i migliori specialisti di questa formula di regata si ritroveranno sullo stesso campo di regata per contendersi il Trofeo Monfalcone NARC (IX Trofeo Marinas), evento valido anche quale terza sfida stagionale del circuito NARC (North Adriatic Circuit) di cui lo Yacht Club Monfalcone è stato ed è una delle anime più attive nella promozione della formula a rating in alto Adriatico. L’evento sarà organizzato in collaborazione con gli amici della Società Velica Oscar Cosulich.

La Gold Cup.

Nel lungo fine settimana del 28-30 luglio lo Yacht Club Monfalcone e il Marina Monfalcone ospiteranno l’evento più importante della stagione 2023 per il Club dedicato ai migliori specialisti della classe optimist. I giovanissimi velisti e le promesse del futuro della vela internazionale e italiana si ritroveranno per la terza edizione della Gold Cup, un vero e proprio “mundialito” della vela optimist che lo Yacht Club Monfalcone ha fortemente voluto e in cui crede. L’evento è inserito anche nel calendario del circuito nazionale Trofeo Optimist Italia Kinder Joy of Moving quale quarto appuntamento della serie. Sono attesi all’evento (con iscrizione a numero chiuso) 450 atleti provenienti da tutto il mondo.

Nelle stesse date della Gold Cup lo Yacht Club Monfalcone sarà anche una delle anime dell’edizione 2023 di Promomare Monfalcone, evento di promozione di tutti gli sport del mare che si svolgerà nel litorale monfalconese.

Festival delle Scuole Vela.

Dal 2 al 3 settembre il Club ospiterà l’edizione 2023 del Festival delle Scuole Vela, un appuntamento che vuole celebrare e far incontrare tutte le migliori scuole vela dell’Alto Adriatico nella casa della Scuola Vela Tito Nordio che, da sempre, ha la propria base a Monfalcone. La Scuola Vela Tito Nordio, la prima “accademia” della vela istituita in Italia nel lontano 1966 inizierà quest’anno la propria 67sima stagione di attività.

Il lungo fine settimana successivo, quello del 8 – 10 settembre il campo di regata di Monfalcone sarà riservato alle signore del mare, le vele d’epoca della settima edizione del Trofeo Hannibal Classic. Questa sfida anche quest’anno è inserito quale tappa del prestigioso circuito nazionale AIVE (Associazione Italiana Vele d’Epoca).

“Monfalcone centro della vela giovanile”.

Germano Scarpa, presidente Yacht Club Monfalcone: “Siamo orgogliosi di presentare anche nel 2023 un calendario ricco di eventi che confermano il ruolo e la voglia di crescita guardando al prossimo futuro del nostro Club. Il nostro è un lavoro appassionato ed incessante che mira con fiducia e grande attenzione all’evoluzione e crescita che questo spicchio di mare sta affrontando con l’obiettivo di diventare nel prossimo futuro un punto di riferimento assoluto per la vela agonistica e per qualsiasi classe. Un percorso impegnativo che ci vede in prima fila insieme ai principali enti del territorio, primo fra tutti il Comune che da sempre ci è al fianco condividendo con noi il desiderio di accogliere sempre più spesso velisti di ogni classe.”

Anna Maria Cisint, Sindaco di Monfalcone: “Monfalcone si afferma sempre di più come città marittima che punta alla nautica sportiva e da diporto. In sinergia con le istituzioni, le associazioni sportive del territorio e i privati riusciamo a sviluppare dei programmi estremamente attrattivi che implementano la promozione della città. A luglio, con il ‘mundialito’ della vela optimist e i suoi 500 equipaggi, Monfalcone diventerà il centro della vela giovanile, occasione imperdibile di promozione del patrimonio storico, naturalistico e culturale che il territorio vanta”.

Lo Yacht Club Monfalcone ringrazia la Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia, il Comune di Monfalcone e la Capitaneria di Porto per la preziosa collaborazione. Il Club conta sul supporto dei partners Marina Monfalcone, CiviBank Gruppo Sparkasse, GTS Made To Move, One Sails, Cd Sails, Armare Ropes, Slam, Giulietti, Kinder Joy of Moving, W-Eye.