Credifriuli, ha annunciato una promozione straordinaria per i nuovi clienti privati. Dal 1° settembre al 22 settembre 2023, i nuovi clienti hanno l’opportunità di aprire il “Conto Credi Doc” e godere di vantaggi eccezionali. Questa promozione è progettata per attirare coloro che non hanno mai avuto rapporti nominativi con la Banca negli ultimi 24 mesi.

I vantaggi.

Il “Conto Credi Doc” offre una serie di vantaggi che lo rendono estremamente attraente per i nuovi clienti. Uno dei punti di forza di questo conto è il canone mensile gratuito per i primi 3 anni dall’apertura del conto. Dopo il terzo anno, il canone mensile è di soli 3 euro al mese, il che rimane estremamente competitivo rispetto ad altre offerte bancarie sul mercato.

Inoltre, il “Conto Credi Doc” presenta ulteriori vantaggi, tra cui il costo di 0,20 € per i bonifici online, il servizio di Internet Banking Informativo e la carta di debito saranno gratuiti e un primo anno di carta di credito completamente gratuito.

Quest’offerta straordinaria è una dimostrazione dell’impegno di Credifriuli nel fornire soluzioni finanziarie accessibili e convenienti ai suoi clienti. Il “Conto Credi Doc” è progettato per soddisfare le esigenze finanziarie dei clienti moderni, offrendo un’ampia gamma di servizi bancari senza costi elevati.

Come aprire il conto.

Per accedere a questa promozione, i nuovi clienti privati che non hanno avuto rapporti nominativi con la Banca negli ultimi 24 mesi, si possono rivolgere direttamente a una delle 30 filiali Credifriuli più vicina a loro. Per ulteriori dettagli sulle condizioni contrattuali e su quanto non espressamente indicato nell’offerta, si consiglia di consultare i Fogli Informativi pubblicati sul sito internet ufficiale di Credifriuli.

Questa promozione è un’opportunità unica per i nuovi clienti di beneficiare dei servizi di alta qualità offerti da Credifriuli senza dover affrontare costi mensili elevati. Non perdete questa occasione, poiché l’offerta è valida solo per un periodo limitato, fino al 22 settembre 2023. Credifriuli è pronta ad accogliere nuovi clienti e a offrire loro un’esperienza bancaria eccezionale con il “Conto Credi Doc”.