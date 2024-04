Detrazioni fiscali: come usufruirne per le donazioni alle Onlus

La detrazione fiscale è uno strumento che permette a ogni contribuente di poter ridurre le proprie imposte lorde (detrazione) o il proprio reddito imponibile (deduzione) in modo legale e consentito, tramite la sottrazione di una parte delle spese sostenute, sia in denaro che sotto forma di beni, per differenti finalità.



Tra queste ci sono anche le donazioni alle Onlus, che comprendono Associazioni, Fondazioni, Società Cooperative ed Enti no profit, a carattere privato e non governativo, che svolgono attività benefiche e di utilità sociale sul territorio nazionale e internazionale.



La detraibilità delle donazioni alle Onlus rappresenta quindi un incentivo economico, per privati e Aziende, a sostenere queste Associazioni nei loro progetti e a partecipare concretamente a rendere il mondo un posto migliore.

In cosa consiste la detrazione fiscale per le donazioni alle Onlus

Facendo una donazione a una Onlus, è possibile usufruire di benefici fiscali durante la compilazione del 730 nella Dichiarazione dei Redditi. Come anticipato, si tratta di un vantaggio riservato sia a privati che ad Aziende. I primi, possono infatti sottrarre il 30% della spesa sostenuta direttamente dall’imposta lorda da pagare, fino a un importo massimo di 30.000 euro in ciascun periodo di imposta (che sale al 35% in caso l’Ente abbia qualifica di Organizzazione di Volontariato), oppure sottrarre la cifra della donazione dal reddito su cui poi calcolare le imposte, per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato.



Le piccole, medie e grandi imprese hanno invece diritto a dedurre la cifra devoluta in beneficenza senza alcun limite economico, fino a un massimo del 10% del reddito complessivo dichiarato.



Possono essere detratte sia donazioni in denaro (con pagamenti effettuati mediante sistemi di pagamento tracciabili, come bonifici, assegni, bollettini postali, POS, ecc.) che in beni materiali, a patto che queste avvengano in conformità al DM 30 novembre 2019, così da dare un valore monetario preciso alla donazione.



Non è invece possibile la cumulabilità delle due agevolazioni fiscali, quindi al momento della Dichiarazione dei Redditi è necessario scegliere se detrarre o dedurre, in base al proprio reddito (in linea generale, maggiore è il reddito, più sono convenienti le deduzioni, in quanto consentono di recuperare l’aliquota marginale). Inoltre, non sono detraibili né le donazioni in denaro contante (perché non rintracciabili), né i versamenti effettuati come quote sociali ocome raccolte fondi promosse da società private.

Come ottenere la detrazione fiscale?

Il primo requisito per ottenere la detrazione fiscale sulle proprie donazioni è che queste siano fatte a Enti riconosciuti come organizzazioni no profit e registrati legalmente. Prima di procedere, è quindi consigliato verificare l’Associazione a cui si decide di donare.



Inoltre, è fondamentale conservare tutta la documentazione in merito, in modo da dimostrare l’effettiva avvenuta della donazione: ricevute di pagamento in caso di donazione in denaro, perizia valida e ricevuta della Onlus con la descrizione dettagliata dei beni erogati e l’indicazione dei relativi valori quando si tratta di beni materiali (a meno che questi non siano destinati a Imprese sociali costituite in forma di società, che non danno diritto a benefici fiscali).



La richiesta va segnalata durante la compilazione del 730, nell’apposito spazio dedicato (quadro E, “Oneri e spese”), inserendo l’importo delle donazioni fatte durante l’anno fiscale e il codice fiscale della Onlus beneficiaria.



La Dichiarazione dei Redditi va poi regolarmente presentata telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro i limiti di tempo imposti dalla Legge.



Infine, importante sapere che affinché la detraibilità fiscale sia effettiva, la Onlus beneficiaria deve tenere scritture contabili per descrivere le attività effettuate nel periodo di gestione e redigere un bilancio patrimoniale, economico e finanziario del periodo di gestione delle risorse in entrata e in uscita.