Allarme in Friuli, finti messaggi della banca svuotano il conto

I falsi messaggi di Banca Intesa.

Attenzione ai falsi messaggi di “Banca Intesa” svuota conto. Lo segnala l’associazione Consumatori Attivi, che spiega come in questi giorni stiano giungendo diverse segnalazioni di consumatori e partite iva, che purtroppo si trovano a veder azzerato il conto corrente a causa di questi criminali che, in possesso dei dati bancari e anagrafici del malcapitato, utilizzando il numero di telefono del noto istituto bancario inviano prima un SMS e poi chiamano al fine di chiedere una conferma anche attraverso l’app della banca della volontà di ricevere la carta al proprio domicilio.

Nulla di più falso e nulla di più pericoloso. Anzichè autorizzare l’invio della carta, infatti, vengono autorizzate inavvertitamente operazioni di prelievo dal conto e questo fa sì che senza che il cliente se ne accorga si ritrova col conto azzerato in pochi minuti. Attenzione dunque a non rispondere a questi messaggi e a queste telefonate. Trattandosi di truffe piuttosto evolute, il malcapitato, però, non ha alcuna ragione di non credere che non sia la banca a chiamarlo visto che sono in possesso di tutti i suoi dati. Alla luce di questo Consumatori Attivi sta già facendo riavere i soldi perduti a diversi risparmiatori.

