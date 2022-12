Dal Friuli agli Usa, tre startup al più importante evento tech del mondo

Tre startup friulane al Ces di Las Vegas, il più importante evento tech del mondo.

L’innovazione italiana sbarca al Ces di Las Vegas, e sono tre le startup del Friuli Venezia Giulia fra le 50 selezionate per la missione italiana. Si tratta del più importante evento tech al mondo, in programma dal 5 all’8 gennaio 2023. La partecipazione italiana vuole far toccare con mano la strategia che ICE, l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, ha messo in campo a supporto dell’innovazione italiana e che intreccia supporto e promozione, servizi e accompagnamento: dalle 50 startup presenti che rappresentano tutti i settori di punta della tecnologia italiana, agli eventi che raccontano il sistema di supporto all’innovazione e danno voce alle industry più importanti, passando per la presentazione del nuovo Centro di innovazione, Innovit, da pochissimo aperto a San Francisco.

Il Ces 2023.

Al via il 5 gennaio a Las Vegas, il Ces 2023 sarà più grande dell’edizione del 2022: 186 mila metri quadri di spazio espositivo, in aumento del 50%, 1000 espositori in più rispetto allo scorso anno, per un totale di 2400, pronti ad accogliere le più di 100 mila presenze attese nell’arco dei 4 giorni di expo. Un’edizione che vuole raccontare una tecnologia sempre più al servizio dei diritti umani, e che per la prima volta introdurrà la categoria prodotto Web3, che tiene insieme le tecnologie blockchain e il metaverso.

Il padiglione italiano.

Oltre ai grandi marchi protagonisti delle esposizioni nella hall principale del Las Vegas Convention Center, saranno 20 i paesi del mondo ad avere un padiglione dedicato nell’EurekaPark. Il padiglione Italia, gestito da ITA, ospita una delegazione ricca e diversificata: dalla startup che ha creato una cover per smartphone con display per visualizzare una grafica personalizzata (cambiando quella invece di cambiare tutta la cover), ai parastinchi per giocare a calcio muniti di sensori che rilevano tutte le azioni e le giocate di chi li indossa, passando per un purificatore d’aria indossabile, un dispositivo di sblocco biometrico tramite onde cerebrali e tanti sistemi di intelligenza artificiale per processare grandi quantità di dati, scovando legami causali, formulando previsioni di comportamento o trovando il modo migliore per risparmiare energia.

Le tre startup made in Friuli Venezia Giulia.

Aindo | www.aindo.com | Trieste | AI & Data

Aindo propone una soluzione per sopperire alla carenza di dati utili per sviluppare sistemi di intelligenza artificiale attraverso una piattaforma per la produzione di dati sintetici. La piattaforma utilizza una tecnologia proprietaria in grado di automatizzare la catena di valore del dato.

Haura | www.haura.eu | Trieste | Health & Food

Haura unisce l’efficienza dei macchinari da cucina professionali alla tradizione casereccia, con un macchinario modulare in grado di automatizzare la preparazione e la cottura dei cibi. I moduli, oltre a garantire elevati standard qualitativi, possono essere assemblati in base alle esigenze, per ottimizzare spazi e consumi.

Skyproxima | www.skyproxima.it | Trieste | Green Energy & Mobility

Skyproxima è una startup aeronautica che progetta sistemi di trasporto medico intelligenti. Il programma Philotea agisce a livello territoriale implementando una filiera che si compone di veicoli aerei rapidi per le emergenze, contenitori smart termo-autonomi, e sistemi di controllo del volo, oltre a una rete infrastrutturale a terra.