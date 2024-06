Investire a Dubai: perché farlo con Daniele Pescara

Dubai rappresenta una delle mete più ambite per gli investitori di tutto il mondo grazie alla sua politica fiscale favorevole e alla burocrazia semplificata. Gli Emirati Arabi Uniti, e in particolare Dubai, offrono un ambiente imprenditoriale dinamico e moderno che attrae ogni anno migliaia di nuovi imprenditori. In questo articolo, esploreremo come e perché investire a Dubai può essere una scelta strategica per espandere il proprio business.

Investire a Dubai: tutti i vantaggi

Dubai è diventata una delle destinazioni più ambite al mondo per gli investimenti.



Con la sua economia diversificata, infrastrutture all’avanguardia e un contesto normativo favorevole, Dubai offre numerosi vantaggi agli imprenditori che desiderano espandere il loro business a livello internazionale.



Vediamone alcuni:



-Posizione Strategica



Gli Emirati Arabi Uniti, e in particolare Dubai, godono di una posizione geografica strategica, fungendo da ponte tra Europa, Asia e Africa.



Questo rende Dubai un hub ideale per le imprese che desiderano accedere a nuovi mercati e raggiungere clienti in tutto il mondo.



La città è servita da uno degli aeroporti più trafficati al mondo, l’Aeroporto Internazionale di Dubai, che facilita gli spostamenti e i collegamenti internazionali.



-Infrastrutture All’Avanguardia



Dubai si distingue per le sue infrastrutture di prim’ordine.



La città vanta imponenti grattacieli, strade ultramoderne, porti e aeroporti all’avanguardia, oltre a una rete di telecomunicazioni efficiente.



I servizi offerti dall’Emirato permettono di avere un lifestyle top quality, con uno stile di vita tra i più lussuosi del pianeta.



-Qualità della Vita



Dubai è riconosciuta a livello internazionale per la sua elevata qualità della vita.



La città offre un’ampia gamma di servizi, strutture e attività ricreative di alto livello, tra cui eccellenti strutture sanitarie, un sistema educativo di prim’ordine e una vasta scelta di opzioni abitative di lusso.



Tutto ciò rende Dubai un luogo ideale in cui vivere e lavorare.



-Ambiente Favorevole agli Affari



Gli Emirati Arabi Uniti, e Dubai in particolare, hanno creato un ambiente estremamente favorevole agli affari.



Il Paese offre incentivi e agevolazioni per attirare gli investimenti esteri, come la possibilità di detenere il 100% della proprietà di un’azienda senza la necessità di un partner locale.



Inoltre, la stabilità politica e la sicurezza sono elementi chiave che rassicurano gli imprenditori.



-Burocrazia Snella



Rispetto ad altri Paesi, la burocrazia a Dubai è molto più agile e semplificata.



I processi amministrativi per aprire una società o ottenere visti e permessi di soggiorno vengono espletati in tempi estremamente rapidi, consentendo agli investitori di avviare rapidamente le proprie attività.



Si stima che a Dubai si possa fare in 6 mesi ciò che in Italia richiederebbe almeno 10 anni.



-Vantaggi Fiscali



Uno dei principali fattori che attira gli investitori a Dubai è il regime fiscale favorevole.



Gli Emirati Arabi Uniti applicano infatti un’aliquota d’imposta sulle società pari allo 0% o al 9% a seconda del reddito annuale prodotto.



Inoltre, non esiste alcuna imposta sul reddito personale.



Questo significa che gli imprenditori possono mantenere una parte significativa dei loro profitti, reinvestendoli per far crescere ulteriormente il proprio business.

Come evitare le insidie di investire a Dubai

Nonostante i numerosi vantaggi, investire a Dubai non è una decisione da prendere alla leggera.



È fondamentale rivolgersi a professionisti esperti e affidabili che possano guidare gli imprenditori attraverso tutti i passaggi necessari, dalla costituzione della società all’apertura dei conti bancari, fino all’ottenimento dei visti e all’assistenza legale e fiscale.



La Daniele Pescara Consultancy, con oltre 10 anni di esperienza nel mercato degli Emirati Arabi Uniti e una presenza consolidata a Dubai, è lo Studio ideale per gli imprenditori italiani, e non solo che desiderano investire nella città.



Guidata dal suo fondatore, l’imprenditore veneto Daniele Pescara, e grazie al suo team di 24 professionisti esperti in ambito legale, finanziario, fiscale e contabile, la Daniele Pescara Consultancy è in grado di fornire un servizio personalizzato e completo, accompagnando i propri clienti in ogni fase del loro percorso di investimento a Dubai.



Infatti, malgrado le diverse opportunità, è fondamentale essere consapevoli dei rischi associati agli investimenti a Dubai, e, pertanto, farsi assistere da consulenti preparati e affidabili.



La città è spesso associata a promesse non mantenute da parte di guru dell’investimento e influencer falliti.



Investire in Dubai richiede una pianificazione accurata e una conoscenza approfondita del mercato.



Purtroppo, nel 2024, fare business a Dubai è diventato sinonimo di promesse ingannevoli in vari settori, tra cui corsi di formazione, immobiliare, investimenti bancari e criptovalute.



Tuttavia, con una popolazione che è passata da poco più di un milione a 3,5 milioni di abitanti, le opportunità sono reali ma è essenziale scegliere con attenzione i propri consulenti.

Il miglior consulente per gli investimenti a Dubai

Per investire a Dubai in modo sicuro, è fondamentale scegliere consulenti con una presenza consolidata nel territorio. Ecco alcuni criteri chiave per identificare un consulente affidabile:

Presenza sul territorio da almeno 10 anni: Una lunga esperienza a Dubai è un indicatore di stabilità e conoscenza approfondita del mercato. Ufficio nel DIFC: Avere un ufficio nel Dubai International Financial Centre dimostra una solida presenza nel cuore finanziario della città. Collaboratori a busta paga: Assicurarsi che i consulenti abbiano un team di professionisti interni piuttosto che collaboratori occasionali. Riconoscimenti e affiliazioni: Essere riconosciuti da enti e organizzazioni come Gulf News e il gruppo “Il Sole 24 Ore” è un segno di credibilità e fiducia. Garanzie di soddisfazione: Optare per consulenti che offrono una garanzia di “Soddisfatto o Rimborsato” può fornire un ulteriore livello di sicurezza.

I dati parlano chiaro: con una crescita del PIL del 3,3% rispetto al 2023 e un aumento del 30% nelle nuove transazioni immobiliari, Dubai è un mercato in espansione.



Inoltre, con oltre 57.000 nuovi investitori e un valore delle transazioni immobiliari che supera i 285 miliardi di dirham, le opportunità di investimento sono concrete e tangibili.



Come visto, Dubai offre numerosi vantaggi per gli investitori, tra cui una tassazione estremamente agevolata.



Le tasse sul reddito personale sono nulle, mentre quelle sui redditi aziendali si attestano tra lo 0% e il 9%, a seconda del netto annuale prodotto.



Inoltre, la burocrazia è notevolmente semplificata, permettendo di realizzare in sei mesi ciò che in Italia richiederebbe anni.



Tuttavia, costituire una società a Dubai è solo il primo passo.



È essenziale che la società funzioni correttamente, con conti bancari operativi e una gestione contabile conforme alle normative locali.



Il supporto di un consulente esperto fa la differenza, garantendo che ogni aspetto burocratico sia gestito con competenza.

Daniele Pescara Consultancy: Un partner di fiducia

La Daniele Pescara Consultancy è un punto di riferimento per gli imprenditori italiani che desiderano investire a Dubai.



Con oltre 10 anni di esperienza e una presenza consolidata sia in Italia che a Dubai, lo studio offre un supporto completo e personalizzato per ogni esigenza imprenditoriale.



Ecco, dunque, perché scegliere Daniele Pescara Consultancy:

Servizio su misura: Ogni cliente riceve un trattamento personalizzato, con soluzioni specifiche per le proprie esigenze. Team di esperti: Un team di oltre 24 professionisti interni è a disposizione per assistere in tutte le fasi del processo di investimento. Servizi esclusivi e rapidi: Senza inutili viaggi, ogni cliente riceve un trattamento VIP con servizi esclusivi e tempi di risposta rapidi. Garanzia “Soddisfatto o Rimborsato”: Una garanzia chiara e trasparente che assicura la qualità dei servizi offerti.

Investire a Dubai può essere un’opportunità unica per espandere il proprio business in un mercato dinamico e in crescita.



Tuttavia, è essenziale affidarsi a consulenti esperti e ben radicati nel territorio per evitare spiacevoli sorprese.



La Daniele Pescara Consultancy rappresenta una scelta affidabile per chi desidera intraprendere questo percorso, offrendo servizi su misura e una garanzia di soddisfazione.



Se sei pronto ad investire a Dubai, contatta la Daniele Pescara Consultancy per una consulenza personalizzata e inizia a realizzare il tuo progetto con il supporto di veri professionisti.