LimaCorporate venduta al gruppo Enovis.

EQT fondo di Private Equity, annuncia la vendita LimaCorporate a Enovis. In seguito a questa transazione, LimaCorporate entrerà a far parte di Enovis, società quotata alla borsa di New York, in una combinazione strategica che darà vita a un nuovo leader globale nel settore ortopedico.

Fondata nel 1945 dalla famiglia Lualdi, con sede a San Daniele del Friuli, LimaCorporate è un’azienda globale che produce impianti ortopedici. La società vanta un importante patrimonio di innovazione che trova la sua massima espressione nella produzione additiva e nel Trabecular Titanium (TT) tecnologia proprietaria e brevettata dall’azienda. LimaCorporate è cresciuta nel corso degli anni fino a diventare una delle principali aziende ortopediche europee, espandendo il proprio portafoglio prodotti principalmente attraverso l’innovazione interna e l’evoluzione delle sue capacità nella stampa 3D.

L’azienda, insieme a EQT, ha investito nel corso degli anni per consolidare la propria offerta di prodotto e aumentare la capacità produttiva a fronte di una domanda in rapida crescita, sviluppando la propria abilità di espandersi geograficamente e favorendo una crescita globale. Nel 2022, l’azienda ha raggiunto un fatturato di 249 milioni di euro e continuerà ad offrire soluzioni innovative a chirurghi e pazienti come parte di Enovis.

Il gruppo Enovis.

Entrando a far parte del gruppo Enovis quotato alla borsa di NY, LimaCorporate beneficerà di un’importante rete globale e di nuove opportunità commerciali, grazie alla complementarità del portafoglio prodotti delle due società e alla penetrazione nei diversi mercati. Potrà inoltre contare su nuovi investimenti volti ad accelerare il completamento del nuovo sito produttivo presso la sede di San Daniele del Friuli. Gli stabilimenti produttivi italiani continueranno a supportare l’espansione globale del Gruppo.

“Siamo entusiasti che il talentuoso team di LimaCorporate si unisca alla famiglia Enovis – ha commentato Matt Trerotola, CEO di Enovis – . Fin dall’inizio, è stato chiaro che condividiamo la stessa passione nel mettere l’innovazione al servizio della cura dei pazienti e al raggiungimento dei migliori risultati post-operatori. Insieme continueremo a progettare e fornire i migliori prodotti e le migliori tecnologie ai nostri chirurghi. Questa combinazione strategica espande la nostra portata geografica e rafforza la nostra leadership nel mercato ortopedico mondiale.

“Sono orgoglioso del valore che abbiamo creato in questi anni e soprattutto negli ultimi dodici mesi. Vorrei ringraziare personalmente tutte le persone di LimaCorporate per l’energia, l’entusiasmo e la motivazione che hanno sempre dimostrato nel loro lavoro quotidiano. Inoltre, vorrei anche ringraziare EQT per essere stato un partner pronto a supportarci, che ha investito nella nostra azienda e contribuito in modo sostanziale alla crescita di LimaCorporate. – ha dichiarato Massimo Calafiore, CEO di LimaCorporate – . L’impegno ed il lavoro continuo del Leadership Team e dell’intera organizzazione durante l’ultimo anno, volto ad aiutare i pazienti e creare valore, ha fatto di LimaCorporate una delle aziende più interessanti del settore. La nuova combinazione con Enovis rappresenta una pietra miliare nel nostro percorso e non vedo l’ora di vedere il nuovo Gruppo sviluppare prodotti innovativi per consentire di ripristinare l’emozione del movimento (the “eMotion of Motion”) nei nostri pazienti”.

La transazione è soggetta alle consuete condizioni e approvazioni e si prevede si concluderà agli inizi del 2024. In relazione alla transazione, Enovis intende riscattare, rimborsare e/o cancellare in tutto o in parte l’indebitamento di LimaCorporate in occasione o in prossimità della chiusura, comprese le Senior Secured Floating Rate Notes scadenti nel 2028 e l’esistente Revolving Credit Facility.