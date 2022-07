Mutui, comprare casa si puó: in Friuli c’è un’offerta speciale

Comprare casa è sempre un passo molto importante nella vita di ognuno di noi e tra le mille cose da considerare prima dell’acquisto c’è sicuramente il mutuo.

Mutuo a tasso fisso.

Il mutuo a tasso fisso è un finanziamento erogato dalla banca che ha un tasso di interesse costante per tutta la durata. Significa quindi anche la rata mensile avrà un importo costante e l’ammontare totale del finanziamento sarà noto fin dalla stipula del contratto. Il principale vantaggio del mutuo a tasso fisso è quello di conoscere sin da subito l’importo totale che si dovrà restituire. Lo svantaggio però è che solitamente la rata risulterà più alta a quella di un tasso variabile, in quanto la banca che eroga il finanziamento si dovrà accollare il rischio di eventuali oscillazioni dei tassi d’interesse.

Mutuo a tasso variabile.

Per il mutuo a tasso variabile invece il tasso d’interesse da restituire cambierà in relazione all’indice di riferimento del costo del denaro, che nella quasi totalità dei casi è i Euribor (Euro Inter Bank Offered Rate). Questo significa che se l’indice salirà, crescerà anche la rata da pagare, mentre se scenderà la rata diminuirà di conseguenza. Come spiegato per il tasso fisso, il principale vantaggio di quello variabile è che solitamente il tasso è più conveniente. Lo svantaggio invece è che l’importo degli interessi sarà legato all’indice Euribor e potrebbe aumentare (o diminuire) in base alle oscillazioni del mercato.

Tasso fisso o tasso variabile: cosa scegliere?

Negli ultimi mesi i tassi dei mutui a tasso fisso hanno subito una vera e propria impennata arrivando ai valori del 2014, complice la tensione sui Titoli di Stato, la crescita dei costi energetici, l’inflazione e il conflitto ucraino. In questo periodo infatti molti stanno optando per i mutui a tasso variabile al fine di mantenere il tasso finito (e di conseguenza la rata) a valori inferiori.

L’offerta di Credifriuli.

E’ proprio partendo da queste considerazioni che Credifriuli ha lanciato una nuova offerta con il “Mutuo casa 0,50“ che permette di richiedere un finanziamento a costi vantaggiosi. La promozione di Credifriuli sarà valida fino a fine anno per l’acquisto della prima o della seconda casa ad un tasso Euribor 6 mesi + 0,50 punti percentuali. Si potrà finanziare fino all’80% del costo della casa e la durata massima del mutuo è di 30 anni. Ma i vantaggi non finiscono qui: la prima rata infatti si pagherà dopo un anno.