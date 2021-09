Le stime per la produzione di vino in Fvg nel 2021.

Poca ma buona, a tratti ottima, in un contesto di mercato in forte ripresa. Scende a 44,5 milioni di ettolitri la produzione nazionale di vino 2021, un dato in calo del 9% rispetto ai 49 milioni di ettolitri del 2020 (dato Agea) che, nonostante la contrazione determinata dalle anomalie di un meteo sempre più protagonista, non scalfisce il primato produttivo tricolore in un’annata che vede la Spagna ferma attorno ai 40 milioni di ettolitri e la Francia penalizzata da un andamento climatico particolarmente avverso.

La situazione in Fvg.

Ma in Friuli, da sempre terra di vini come è andata? Bene, ma non benissimo, rispetto al panorama nazionale. Se, infatti, secondo le previsioni vendemmiali di Assoenologi, Ismea e Unione italiana vini, il vigneto Italia resiste e si presenta in buone condizioni non solo all’appuntamento con la vendemmia, ma anche sul fronte cruciale della ripartenza, le differenze tra regioni si vedono.

Ecco che, a fronte di un calo importante pari al 25% della produzione di vino e mosto dal 2020 al 2021, il Friuli Venezia Giulia segna un meno 7%. Un dato in linea con altre regioni italiane come il Veneto e Valle d’Aosta, entrambe a meno 7%, o come Campania, Puglia e Sicilia che rallentano la loro produzione ma tenendosi sotto il calo del 10%.

Per quanto riguarda la produzione, sempre stando ai dati Agea per il 2020 e alla stima Assoenologi, Ismea e Uiv per il 2021, il Veneto si conferma comunque capofila con quasi 11 milioni di ettolitri di vino e mosto prodotti nel 2021 seguito da Puglia (8,5), Emilia Romagna (6,7) e Sicilia (3,9). Il Friuli Venezia Giulia si ferma a 1.7 milioni di ettolitri del 2021 contro i 1,8 del 2020.

(Visited 1 times, 1 visits today)