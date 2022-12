Passata la pandemia aumenta il reddito delle famiglie del Fvg, ma a pesare ora è l’inflazione

I dati sul reddito delle famiglie in Fvg.

Dopo la pandemia aumenta il reddito disponibile delle famiglie del Friuli Venezia Giulia che rispetto al 2019 segna un +,1,9%. E’ quanto evidenzia un’analisi del Centro Studi Tagliacarne e Unioncamere sulle stime 2021 delreddito disponibile delle famiglie consumatrici (somma dei redditi da lavoro, da capitale-impresa, da prestazioni sociali e trasferimenti, al netto di imposte e contributi), una misura della capacità di spesa della popolazione residente in Italia.

Oltre al Friuli Venezia Giulia, a poter contare su aumenti più elevati di reddito per le famiglie sono il Lazio (+5,0%), la Lombardia (+2,7%), la Sicilia (+2,7%), l’Umbria (+2,4%) e, a pari merito, la Campania(+1,9%). Quanto alle province, gli incrementi più alti si registrano soprattutto a Rieti (+9,8%), Latina (+9,0%), Caserta (+7,9%), Viterbo (+7,5%) e Grosseto (+7,4%). Passando ad esaminare il reddito pro-capite, è Milano a guidare la classifica nel 2021: con 33.317 euro a testa i cittadini meneghini mostrano una disponibilità di portafoglio superiore del 68,6% a quella della media degli italiani. Mentre Enna è la provincia meno ricca d’Italia. Rispetto al 2019, 18 province non hanno recuperato i livelli di reddito pro capite.

In sei regioni su 20 invece l’ammontare del reddito disponibile delle famiglie italiane non ha ancora recuperato nel 2021 i valori pre-Covid. A fronte di un aumento complessivo a livello nazionale dell’1,5% tra il 2019 e il 2021, a ritrovarsi ancora con una perdita rispetto al 2019 sono in particolare le famiglie di Valle d’Aosta (-3,9%), Abruzzo (-2,2%), Molise (-1,5%), Trentino Alto Adige (-1,5%), Marche (-1,4%) e Piemonte (-0,2%). Mentre a livello provinciale il reddito disponibile delle famiglie diminuisce di più a Venezia (-5,1%), Rimini (-4,5%), Fermo (-4,5%), L’Aquila (-4,5%) e nuovamente Aosta (-3,9%).

La crescita nelle province del Friuli Venezia Giulia.

Il reddito non è cresciuto però in modo uniforme nelle province della nostra regione. Rispetto al 2019 a segnare l’aumento più consistente è Pordenone con un +3.9%, seguito da Trieste con un +1,9% (esattamente la media del Fvg. Sotto a questa media invece ci sono Udine con un +1% e Gorizia che segna un più modesto +0,3%.

Il reddito pro capite delle famiglie del Fvg.

Guardando invece il reddito pro capite per ciascuna famiglia il Friuli Venezia giulia sale in sesta posizione con 21.606,90 euro. Primo il Trentino Alto Adige con 24.036 euro che confermala posizione già acquisita nel biennio precedente, mentre la Lombardia con 23.749 euro si posiziona seconda rinsaldando la posizione del 2020 sull’Emilia Romagna che scende al terzo posto con 23.336 euro.