Appuntamento con il fisco: sono 141 le scadenze a giugno

A giugno sono molte le scadenze fiscali.

Giugno non significa solo mare, ma anche tasse e scadenze fiscali. Sono 141 quelle in calendario per i contribuenti a cui vanno aggiunte anche quelle degli enti locali. Gli obblighi di pagamento rappresentano l’86,5% di tutti gli appuntamenti fiscali di giugno. Ma quali sono le date da ricordare?

Le date delle scadenze e cosa scade.

10 giugno 2022: scade il termine per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate per chiedere il credito di imposta per il 2021, cioèil cosiddetto Bonus Moda.

15 giugno 2022: scade per le aziende il termine per emettere fatture differite relative ai beni consegnati o spediti nel mese di maggio.

16 giugno 2022: è la data da segnarvi se siete proprietari di case. Questa data è il termine del versamento dell’acconto o dell’unica rata 2022, cioè l’IMU. Ma è una data impoetante anche il versamento dell’Iva relativa al 2021 risultante dalla dichiarazione annuale e dell’imposta dovuta dal contribuente per il mese di maggio.

20 giugno 2022: scadono i termini per le domande all’Agenzia delle Entrate per il Fondo perduto ristorazione collettiva e per le richieste al Fondo analogo per discoteche e sale da ballo chiuse per via del Covid.

La maxi scadenza del 30 giugno.

Il 30 giugno 2022 è la data che un preoccupa, sia i commercialisti sia i contribuenti. Sia per quello che scade si aperché sono tante le scadenze che si accumulano l’ultimi giorno di giugno.

Il 30 giugno sarà l'ultimo giorno per versare le imposte che riguardano il saldo del 2021 e l'acconto per il 2022, risultanti dalle dichiarazioni annuali per i soggetti Ires, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che apporvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.



Sarà anche l'ultimo giorno per versare le imposte che riguardano il saldo del 2021 e l'acconto per il 2022, risultanti dalle dichiarazioni annuali per persone fisiche, società di persone e associazioni.



Scade l'autocertificazione degli aiuti Covid per cui gli addetti ai lavori avevo chiesto una proroga.



A fine mese c'è poi il tax day che riguarda all'incirca 4 milioni di partite Iva per cui scade la possibilità di versare il saldo 2021 e il primo acconto 2022 legati alle dichiarazioni dei redditi.



E' lo stesso giorno in cui scade il termine per restituire senza sanzioni e interessi l'Irap 2019-2020, l'imposta regionale sulle attività produttive.

Scade anche il termine per restituire senza sanzioni e interessi l'Irap, per il saldo 2019 e acconto 2020, eccedenti rispetto ai limiti del Temporary framework



Scade anche il termine per la trasmissione della dichiarazione Imu in caso di modifiche avvenuto nel 2021.

