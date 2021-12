L’arresto del super latitante Mesina.

C’è anche un po’ di orgoglio friulano nell’arresto del super latitante Graziano Mesina, avvenuto ieri in provincia di Nuoro. A guidare i carabinieri del posto c’è infatti il colonnello Massimo Cucchini, originario di Fagagna. Il colonnello, a Nuoro dal 2020, aveva ben chiara la priorità espressa dal Viminale per arrestare il bandito sardo, noto come l’ex primula rossa e latitante da 17 mesi.

Una priorità ribadita anche nel momento del suo insediamento alla guida del comando di Nuoro. E ieri, dopo l’arresto, lo stesso Cucchini ha ribadito: “Avevamo una partita da chiudere ed è stato fatto”. Nonostante le tantissime esperienze, il colonnello è rimasto molto legato al Friuli. La sua carriera è iniziata dopo aver frequentato il 172/o corso ufficiali. Prima di andare a Nuoro era stato in servizio al Comando Nato Arrc con sede in Inghilterra.

