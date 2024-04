“Se non paga, sua figlia finirà in galera”: finto carabiniere truffa 86enne

Truffa ai danni di una donna di Fagagna.

Tentativi a raffica di truffa ai danni degli anziani e, purtroppo, qualche volta i malviventi fanno centro: è accaduto ad una donna di 86 anni di Fagagna, che ha ricevuto una telefonata da un finto carabiniere.

L’uomo l’ha raggirata, comunicandole che la figlia era rimasta coinvolta in un incidente stradale e che, per evitare che finisse in galera, avrebbe dovuto pagare una somma di denaro. Poco dopo, alla porta di casa si è presentata una persona e la signora, spaventata, ha consegnato quello che aveva, soldi e monili in oro, per un valore ancora da quantificare. Una volta resasi conto dell’inganno, l’86enne ha denunciato il tutto ai carabinieri di Fagagna.