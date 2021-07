L’incendio alla Freud di Fagagna.

Prima l’odore acre, poi le fiamme. Attimi di panico questa mattina nell’azienda Freud di Fagagna, dove si è scatenato un incendio.

Erano circa le 10.30 quando è scattato l’impianto di allarme in via Marcuzzi, nel quartier generale della fabbrica specializzata nella produzione di utensili e stampi per le industrie manifatturiere.

Sul posto sono giunte in breve tempo le squadre dei vigili del fuoco del comando centrale di Udine e del distaccamento di Cividale del Friuli. Ancora da appurare le cause del rogo, ma secondo una prima ricostruzione avrebbero preso fuoco alcuni impianti per la lavorazione a causa del surriscaldamento dell’olio nei tubi.

L’incendio non ha provocato feriti. Sul posto anche i carabinieri di Campoformido per i rilievi. Dopo quello alla Ferramenta Goi di ieri, un altro incendio nella zona industriale di Fagagna.

