La nuova Comunità “Il mondo in casa” di Fagagna.

Inaugurata a Fagagna la comunità per minori stranieri non accompagnati “Il mondo in casa”, progetto della Onlus Oikos, specializzata in accoglienza e cooperazione internazionale e da poco insediatasi sul territorio.

Non è la prima comunità che l’associazione apre in Friuli Venezia Giulia. Nel febbraio 2020 era infatti stata inaugurata “Una casa nel mondo” a Torviscosa, uno spazio intimo, familiare e sicuro, sempre per dare assistenza ai minori stranieri non accompagnati.

“È per noi il primo passo di un sogno che diventa così concreto – scrive Oikos – fare di ‘Il mondo in casa’ un luogo aperto, animato da incontri culturali e tanta bellezza, per i ragazzi e per la comunità di Fagagna. I grazie più grandi restano due. Uno va ai nostri operatori e operatrici, per l’amore che innerva il loro impegno, per le capacità, le competenze e le risorse personali che, senza risparmiarsi, mettono quotidianamente in gioco nel proprio lavoro. L’altro va poi ai nostri ragazzi in accoglienza per tutto quello che ci danno ogni giorno, per la loro umanità, per la fiducia che ci accordano, per la possibilità che ci offrono di costruire insieme a loro un pezzetto del proprio futuro, che è anche nostro, perché, ne siamo certi, la ricchezza che da cittadini faranno germogliare nelle nostre comunità sarà grandissima“.

(Visited 327 times, 327 visits today)