Paolo Bettini a Fiume Veneto.

Oggi il campione olimpico e due volte campione del mondo Paolo Bettini ha fatto tappa a Fiume Veneto per le riprese di “Giro Express”, il format video-televisivo ideato dal produttore Giovanni Lucci e commissionato da RCS Sport, organizzatrice del Giro d’Italia. Bettini, conduttore del programma, sta visitando le città sede di tappa del Giro 2025, raccontandone le storie, i volti e le bellezze.



Accolto dall’amministrazione comunale, Bettini ha pedalato lungo le vie e le piste ciclabili di Fiume Veneto, riscoprendo il territorio che il prossimo 25 maggio ospiterà la partenza della 15ª tappa della Corsa Rosa. Le riprese hanno messo in luce scorci suggestivi e l’impegno condiviso di tutta la comunità locale.



Il sindaco di Fiume Veneto, Jessica Canton, che ha guidato la visita del campione, ha dichiarato:

“È stato un onore accompagnare Paolo Bettini alla scoperta del nostro territorio. Abbiamo mostrato con orgoglio il lavoro fatto in questi mesi per accogliere al meglio il Giro d’Italia e valorizzare la nostra rete di piste ciclabili, i luoghi simbolici e le persone che rendono viva Fiume Veneto. Questa giornata è un’altra bella tappa del percorso di comunità che stiamo costruendo insieme.”



La puntata dedicata a Fiume Veneto sarà trasmessa prossimamente sui canali ufficiali del Giro d’Italia e sui media sportivi nazionali. Un’occasione unica per raccontare il territorio fiumano a tutta Italia, in attesa della grande festa del 25 maggio.