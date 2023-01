Fiume Veneto si prepara allo spettacolo del Carnevale sotto le stelle

Il Carnevale in notturna di Fiume Veneto.

Ritorna dopo un anno di stop a causa della pandemia, a Fiume Veneto il carnevale in notturna: nella serata di sabato 4 febbraio si svolgerà la 7° edizione del “Carnevale sotto le stelle”, sfilata dei carri organizzata dal comune di Fiume Veneto, in collaborazione con l’Associazione Sviluppo e Territorio e la Pro Loco Fiume in Festa, oltre ad altre associazioni e volontari.

Grandi e piccini affolleranno le vie del centro, per l’occasione chiuse al traffico, come di consueto, dalle 20 alle 24. Quest’anno il programma si arricchisce di alcuni appuntamenti, con i festeggiamenti che iniziano già nel pomeriggio: in piazza Marconi, dalle 14:30 l’ACR Parrocchiale organizza il “Carnevale dei Ragazzi, mentre dalle 16 laboratori, spettacoli e animazione per i bambini a cura del Comune di Fiume Veneto, che allestirà anche un angolo con dei giochi gonfiabili. Durante la giornata l’Associazione Sviluppo e Territorio sta definendo anche delle iniziative con le attività commerciali e i pubblici esercizi aderenti.

“Ringraziamo fin d’ora – dichiara il sindaco Jessica Canton – tutte le persone ed associazioni che hanno dato la loro disponibilità a supporto nell’organizzare una manifestazione che ha sempre riscosso grande successo. Gestire una sfilata in notturna, lungo un percorso di oltre un chilometro tra le vie cittadine, è un impegno complesso e non banale, ripagato dall’ampia partecipazione che gli anni scorsi ha contato oltre mille spettatori, per assistere a uno spettacolo che, in notturna, rende l’atmosfera particolarmente gioiosa, in particolare agli occhi dei bambini”.