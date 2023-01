I lavori per il sottopassaggio di Fiume Veneto.

Il sottopassaggio ferroviario di via Piandipan, presso il Quartiere Primo Maggio di Fiume Veneto, sarà adeguato attraverso un intervento che riordinerà la viabilità, mettendo in sicurezza pedoni e ciclisti.

A comunicarlo il vicesindaco con delega ai lavori pubblici Roberto Corai: “Con il bilancio di previsione 2023 è stata finanziata la progettazione definitiva-esecutiva e la direzione lavori di un intervento che riteniamo importantissimo per il Quartiere Primo Maggio. Ad oggi il sottopassaggio risulta piuttosto angusto, sia in altezza che in larghezza. All’interno è presente un marciapiede leggermente rialzato di 80 centimetri di larghezza, che consente il transito dei soli pedoni. La viabilità è piuttosto costretta, rendendo pericoloso il traffico alle biciclette che non possono utilizzare il marciapiede perché troppo stretto. Attualmente il traffico veicolare è regolato da un semaforo che ne alterna il senso di marcia.

Con questo intervento, per un valore di 150 mila euro, andremo a completare il tratto di pista ciclabile, collegando i due lati del sottopassaggio, realizzando un marciapiede protetto per pedoni e ciclisti, in modo da separare il flusso della mobilità debole da quella automobilistica. Rendendosi necessaria una variante urbanistica puntuale, alcuni piccoli espropri e l’ottenimento dei nulla-osta da parte delle RFI (Rete Ferroviaria Italiana), prevediamo di concludere l’iter progettuale ed autorizzativo nel prossimo autunno.

Questo intervento – conclude il vicesindaco Corai – oltre a risolvere una criticità presente da decenni, nell’ottica di una limitazione del traffico al solo transito locale dei residenti e frontisti, è di fondamentale importanza anche per il collegamento con il vicino quartiere di via Vespucci, oggetto di un recente contributo regionale di 53 mila euro che il Comune di Fiume Veneto ha ottenuto per un progetto di riqualificazione dell’area verde lungo la pista ciclabile.”