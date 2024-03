Fiume Veneto ospiterà la lucciolata finale della Via di Natale

Domenica 17 marzo la lucciolata a Fiume Veneto.

Fiume Veneto ospiterà la lucciolata Finale di Primavera. “Siamo orgogliosi di essere stati scelti dalla ‘Via di Natale’ come riconoscimento per l’impegno profuso dai numerosi volontari presenti sul territorio che da anni sono vicini all’associazione di Volontariato.”. Lo ha detto il vicesindaco del Comune di Fiume Veneto Donatella Azzaretti, commentando l’evento programmato per domenica 17 marzo.

Ogni anno dal 1992, i territori del Triveneto che sostengono l’Associazione avianese si danno la ‘staffetta’ nell’organizzazione dell’evento. Fiume Veneto prende il testimone da Meolo, organizzatore dell’edizione 2023. Giunta alla 31^ edizione, la Lucciolata Finale rappresenta un momento di solidarietà fra le persone e la gioia di stare insieme qualche ora senza dimenticarsi dei malati di cancro e delle loro famiglie. Via di Natale, in questi anni, ha perseguito proprio questi obiettivi con l’hospice, la ricerca contro il cancro, l’aiuto psicologico alle persone e l’ospitalità alle persone in cura presso il CRO.

“Domenica 17 marzo, a partire dalle ore 17:30, il centro di Fiume Veneto – continua il Vicesindaco Azzaretti – sarà chiuso al traffico per ospitare i duemila partecipanti attesi e consentire la camminata di due chilometri lungo le vie del centro del paese, con l’accompagnamento della Banda di Tiezzo. Al termine della camminata, in Piazza Marconi le Autorità interverranno per un saluto insieme alla Signora Carmen Gallini, direttrice della Casa ‘Via di Natale. Saranno presenti sostenitori e simpatizzanti della ‘Via di Natale’ e, soprattutto, gli organizzatori delle 150 lucciolate svolte durante il 2023. Il Comune di Fiume Veneto vuole ringraziare sin da subito l’associazione ‘Via di Natale’, le associazioni locali e i tanti volontari che contribuiranno alla riuscita della manifestazione. Un encomio speciale al fiumano Luciano Sacilotto che da sempre si è prodigato con instancabile dedizione, sensibilizzando moltissime persone alla missione.”