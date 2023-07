Bando per il terzo e quarto lotto della scuola media di Fiume Veneto.

Sono stati pubblicati i bandi di gara per la demolizione e ricostruzione del terzo e quarto lotto e della nuova mensa della scuola media di Fiume Veneto. I lavori del primo lotto, relativo alla palestra, e il secondo, riguardante le prime 6 nuove aule, si sono già conclusi.

Nel 2019 la giunta comunale, constatate le difficoltà tecniche nell’adeguare sismicamente una struttura ormai datata, ha approvato un nuovo progetto generale che prevede la demolizione e ricostruzione di un nuovo plesso scolastico di circa 3000 metri quadrati, a cui si aggiunge anche la mensa scolastica, da anni ospitata provvisoriamente presso il palazzetto dello sport, e un nuovo auditorium da 280 posti, struttura che la comunità di Fiume Veneto attende da decenni.

Consumo energetico zero.

Il nuovo fabbricato sarà classificato NZEB (Nearly Zero Energy Building) ovvero il cui consumo energetico sarà quasi pari a zero. Le tecnologie costruttive sono biocompatibili con pannelli prefabbricati in legno di abete (derivante da coltivazioni reimpiantate), con finitura esterna in intonaco ai silicati con trattamento fotocatalitico. Si tratta di un materiale che ossida sostanze organiche e inorganiche inquinanti, trasformandole in nitrati di sodio, calcio e anidride carbonica.

“Il valore complessivo dell’opera – dichiara il sindaco di Fiume Veneto Jessica Canton – è di oltre 12 milioni di euro, finanziati per la gran parte con contributi regionali, statali e PNRR che abbiamo saputo ottenere grazie all’efficace lavoro della giunta nel ricercare risorse da portare a Fiume Veneto per la realizzazione della nuova scuola.

Pandemia, aumento prezzi, crisi energetica hanno sicuramente rallentato il cronoprogramma originario; tuttavia, siamo rimasti tenacemente concentrati nel raggiungere l’obiettivo finale, ovvero dare ai nostri alunni infrastrutture nuove, sicure e confortevoli dove poter studiare“. Con le gare d’appalto appena pubblicate, è quindi partito l’iter per completare la ricostruzione della nuova scuola media, i cui cantieri verranno presumibilmente consegnati dopo la pausa estiva.