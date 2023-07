Fvg, arrestato ladro seriale, aveva colpito in diverse abitazioni

Arrestato in Fvg un ladro seriale.

La Polizia di Stato ha arrestato in Fvg un ladro ventisettenne, cittadino albanese, dando esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Genova su richiesta della Procura della Repubblica del capoluogo ligure.

Il giovane, infatti, si era reso responsabile di diversi furti in abitazione. Il 27 giugno, personale della squadra volante del Commissariato di Duino-Aurisina ha controllato sulla A4, in località San Giovanni di Duino, un minivan con targa albanese partito dalla Francia e diretto in Albania.

Tra i passeggeri c’era anche il cittadino albanese, risultato essere autore di alcuni furti in abitazione commessi nella città ligure nello scorso mese di febbraio e successivamente resosi irreperibile. L’uomo, al termine delle operazioni di identificazione è stato accompagnato presso il carcere di Trieste e posto a disposizione della competente autorità giudiziaria.