Doppio prestigioso riconoscimento per i vini del Friuli Collio Orientale

La cantina Ronco dei Pini vino promessa dell’anno nella guida de l’Espresso.

Doppio prestigioso riconoscimento, nel giro di pochi giorni, per la Cantina del Friuli Collio Orientale Ronco dei Pini, dei fratelli Claudio e Giuseppe Novello. Tra oltre mille etichette italiane, lo Schioppettino di Prepotto è infatti il vino promessa dell’anno secondo le guide de l’Espresso.

“Questo vitigno autoctono, coltivato con passione e maestria da generazioni – recita la motivazione del premio – ha trovato nella cantina Ronco dei Pini un ambiente ideale per esprimere tutto il suo potenziale. Lo Schioppettino di Prepotto, in particolare, ha conquistato l’attenzione degli esperti per la sua straordinaria complessità aromatica e il suo carattere distintivo. Questo vino si presenta con un colore rosso intenso e profondo, seguito da un bouquet olfattivo avvolgente di frutti di bosco, spezie e note caratteristiche di pepe. In bocca, rivela una piacevole freschezza, una struttura elegante e tannini vellutati”.

Ma non è tutto. Grande successo anche per il Sauvignon, premiato con 94+ dalla prestigiosa rivista Weekly Enjoy, e descritto come una tipologia cui è dedicata cura particolare fin dalla campagna.