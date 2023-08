Il pane avanzato lasciato la sera fuori dal negozio per le persone in difficoltà. Un cestino con alcuni sacchetti contenenti sfilatini e pizzette, che chi sta attraversando un periodo difficile, può prendere e portare a casa gratuitamente. L’iniziativa è del Panificio da Marino, nei suoi punti vendita di Fiume Veneto, Prata e Porcia, in occasione della Giornata mondiale della solidarietà, che terminerà il prossimo 31 agosto.

I titolari della catena hanno pensato di dare il loro contribuito concreto, per le tante famiglie fiaccate dall’inflazione e dal caro bollette. Fuori dai loro negozi mettono ogni sera dei sacchetti con il pane avanzato della giornata. E quindi di ottima qualità. L’iniziativa ha attirato il plauso anche delle amministrazioni comunali, dove il panificio opera.