Dalla Regione un contributo per la scuola media di Fiume Veneto.

Un’ottima notizia per il Comune di Fiume Veneto, risultato assegnatario, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, di un nuovo contributo di 1 milione e 200 mila euro per la ricostruzione della nuova scuola media.

Ad annunciarlo l’assessore alle politiche finanziarie Michele Cieol.“Un altro tassello che si aggiunge al percorso di realizzazione della nuova scuola media di Fiume Veneto – spiega l’assessore – . A inizio 2023, dopo l’esplosione dei prezzi a causa dell’inflazione, avevamo anticipato con risorse comunali la somma mancante per permettere la pubblicazione della gara d’appalto e l’avvio dei lavori del 4° lotto, senza dover sospendere l’iter. Questo nuovo contributo andrà a sostituire quell’anticipazione comunale, liberando pari spazi finanziari che potranno essere utilizzati per altre opere di investimento”.

“Un ringraziamento al Consiglio Regionale per l’assegnazione, in particolare al Presidente Massimiliano Fedriga, al Consigliere Simone Polesello, agli assessori alle finanze Barbara Zilli e alle autonomie locali Pierpaolo Roberti per aver raccolto la richiesta del Comune di Fiume Veneto di finanziare anche questo step dell’opera, ad oggi la più importante di sempre per il territorio: un nuovo plesso scolastico sicuro, confortevole e moderno, completo di refettorio e di un nuovo auditorium da 300 posti, fruibile anche dalla comunità, per un quadro economico complessivo di oltre 12 milioni di euro“.

“La decisione, presa nel 2020, di procedere alla demolizione e ricostruzione degli edifici attraverso un percorso di sei lotti funzionali si è rivelata decisamente vincente: oltre a evitare agli alunni di dover studiare per due anni scolastici in dei container, ci ha dato il tempo – conclude l’assessore Cieol – per poter reperire per gradi le ingenti risorse economiche necessarie, attingendo a fondi regionali, comunitari, Pnrr e ministeriali, che difficilmente si sarebbero potute ottenere tutte in una volta”.