Scontro tra due auto e tre persone ferite, questa mattina, poco prima delle 8.30 di oggi, 13 maggio 2023, in piazza del popolo a Sant’Odorico di Flaibano. Per cause in corso di accertamento, si sono scontrate due vetture, una delle quali è finita contro il muro, nell’impatto una persona è rimasta incastrata nell’abitacolo.

Dei tre feriti, una ha rifiutato il trasporto ed è stata controllata sul posto dal personale sanitario. La seconda è stata trasporta all’ospedale di San Daniele del Friuli con l’ambulanza, con ferite non gravi. Ma per la terza è stato disposto il trasporto in volo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in condizioni gravi.

I vigili del fuoco del distaccamento di Codroipo hanno dovuto utilizzare il gruppo idraulico di taglio per estrarre uno degli autisti dei mezzi incidentati, incastrato al posto di guida della propria vettura. Terminate le fasi di soccorso all’autista i vigili del fuoco hanno anche provveduto alla completa messa in sicurezza dei veicoli incidentati. Sul posto, per quanto di competenza, carabinieri. Illeso il conducente del secondo veicolo coinvolto nel sinistro