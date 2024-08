L’incendio a Fogliano Redipuglia.

Incendio di un’auto questo pomeriggio intorno alle 14 a Fogliano di Redipuglia. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Gorizia con la squadra e l’autobotte del distaccamento di Monfalcone.

All’arrivo sul luogo segnalato i Vigili del fuoco hanno trovato un veicolo, parcheggiato sotto ad un albero, avvolto dalle fiamme. I soccorritori hanno immediatamente iniziato le operazioni di spegnimento evitando che le fiamme si propagassero all’albero. Ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio che non ha coinvolto persone. Sul posto anche i carabinieri e la Polizia di Stato.