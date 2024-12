Festa del Pane, 31esima edizione, nell’ex latteria turnaria di Ranzano, con affluenza straordinaria di visitatori.

Grande successo per la 31esima edizione della Festa del Pane, che si è tenuta ieri nell’ex latteria turnaria di Ranzano. L’evento ha registrato un’affluenza straordinaria di visitatori provenienti dal Friuli, dal Veneto e dalla bassa pordenonese, con ben 2.178 pagnotte di zucca e uvetta andate letteralmente a ruba. Superato il record dello scorso anno, che si era fermato a 2.108.

Dietro al trionfo dell’iniziativa, l’impegno instancabile di 46 volontari coordinati da Pietro Nadin, presidente dell’Associazione organizzatori di Ranzano. Durante lo “Zucca Day” 540 chili di zucche sono stati trasformati in polpa e pasta, aggiungendo 600 chili di farina, 80 di uvetta sultanina, 25 di burro e 17 chili e mezzo di zucchero, oltre agli altri ingredienti. Tutto è andato esaurito in poche ore.

Il cuore della festa è stato il vecchio forno a legna, attivo dal 1936 e spento ora fino al 2025. La manifestazione ha offerto anche lezioni di gusto condotte da Flavio Bressan, Martina Del Puppo e Katia Dorigo, membri del progetto Quintessenza Friuli, che hanno impreziosito l’esperienza culinaria.

I proventi raccolti, destinati in passato a enti di ricerca come il Cro di Aviano, quest’anno saranno reinvestiti nella comunità. Con il sostegno del Comune di Fontanafredda, proprietario della storica latteria, e della parrocchia di Ranzano, la festa si conferma come un simbolo di solidarietà e tradizione. La benedizione del parroco, sabato notte, ha sancito il momento culminante dell’evento.