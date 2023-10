Incidente a Forgaria.

Incidente nel primo pomeriggio sulla provinciale 84 nei pressi del passaggio a livello a Cornino di Forgaria. Per cause al vaglio delle forze dell’ordine si sono scontrate due auto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con elicottero e ambulanza, i carabinieri e i vigili del fuoco.

Due le persone assistite dal personale medico infermieristico in seguito allo scontro, entrambe ferite in maniera lieve e trasportate in codice verde. La strada risulta interrotta al traffico perché le autovetture occupano la carreggiata.