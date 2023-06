In onda la puntata di 4 Hotel a Trieste.

Trieste si prepara a scoprire il vincitore della trasmissione Bruno Barbieri 4 Hotel, il popolare show televisivo condotto dal rinomato chef. L’episodio dedicato alla città sarà trasmesso l’8 giugno alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming su Now, accessibile on demand e su Sky Go.

Gli hotel in sfida.

Quattro strutture alberghiere si sono sfidate a turno, ospitando per un giorno e una notte gli altri tre concorrenti e lo chef Bruno Barbieri. Urban Hotel Design, Victoria Hotel Letterario, You.me Hotel e Hotel Città di Parenzo sono gli alberghi protagonisti che avranno l’opportunità di mostrare le proprie qualità e offrire un’esperienza unica ai telespettatori.

L’episodio e le location delle riprese.

Durante l’episodio, i telespettatori saranno condotti alla scoperta dei luoghi più rappresentativi della città di Trieste. Si visiteranno anche i caffè storici che nel corso dei secoli hanno ospitato incontri di grandi personalità letterarie e le statue degli artisti, sparse per la città, come quella di James Joyce, posizionata lungo il Canal Grande. Infine in Piazza Unità d’Italia sarà svelato l’albergatore vincitore della sfida.

In questa stagione di 4 Hotel ci sarà anche una puntata dedicata alla Carnia, che andrà in onda prossimamente.