Chef Bruno Barbieri arriva in Carnia per la sfida di 4 Hotel

Bruno Barbieri in Carnia per la puntata di 4 Hotel.

Il famoso chef Bruno Barbieri torna in Friuli Venezia Giulia con il programma “4 Hotel”. Dopo la puntata girata a Trieste lo scorso marzo stavolta toccherà agli hotel della Carnia affascinare i telespettatori attraverso una sfida avvincente che valuta location, servizi, colazione, camere e prezzo delle proposte ricettive.

Il programma funziona in questo modo: un albergatore ospita Bruno Barbieri e gli altri tre proprietari o gestori di strutture ricettive coinvolte. Dopo il check-in, tutti soggiornano per un giorno e una notte e si recano alla colazione. Durante la permanenza, gli ospiti partecipano anche ad esperienze organizzate sul territorio per scoprire la città e testare i servizi dell’hotel. Successivamente, gli albergatori danno un voto da 0 a 10 alla location, ai servizi, al prezzo e alla colazione che verranno svelati nel confronto finale. A questi si sommeranno i voti di Bruno Barbieri, decretando così il vincitore della puntata. La nuova serie sarà in onda dal sarà in onda dal 18 maggio.