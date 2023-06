L’apertura della discoteca in Baia di Sistiana

Con un lungo fine settimana di festa, dal 9 all’11 giugno, apre in Baia di Sistiana BASE – club experience, il locale storico (ex Cantera) a pochi passi dal mare, totalmente rinnovato per rispondere alle richieste dei giovani (e delle loro famiglie) del Friuli Venezia Giulia. Lo conferma con grande soddisfazione l’Amministratore unico della società SRS Mauro Stocca, ringraziando il Comune di Duino Aurisina e gli altri enti coinvolti, grazie all’esito positivo dato dalla Commissione competente all’apertura, a seguito di un articolato ma virtuoso percorso relazionale.

“Completamente rinnovato dal punto di vista estetico e tecnico – sottolinea Mauro Stocca, presentando i responsabili Manuele Paulin (detto Janfree) per l’entertainment, food & beverage e Fabio Carli per la direzione tecnica – “Base Club Esperience è rivolto a una clientela variegata, capace di accontentare tutte le fasce d’età e offrire ogni genere musicale. Fra le tante novità – aggiunge Janfree – un importante impianto a luce led che consente incredibili giochi di luce a ritmo di musica”.

Gli eventi.

Si inizia venerdì 9 giugno (dalle ore 19.30 alle 24 musica live, a seguire fino alle 4 dj set) con il tradizionale format dedicato alla musica italiana: “Certe notti” vedrà in console Andrea Lizzio e Jody, vocalist e performers Mc Cire che canteranno i successi dei nostri più grandi artisti come Tiziano Ferro, Jovanotti, Blanco, Vasco Rossi, Elodie, Lazza, Achille Lauro, Ghali, Maneskin, Sfera Ebbasta, 883, Cesare Cremonini, Rkomi, Ligabue, Sangiovanni, Irama, Eros, Ramazzotti, Fedez, Capo Plaza, Dargen D’Amico e molti altri.

Sabato 10 giugno è la volta di “Chapter 1”, una serata elegante dedicata alla musica contemporanea, con Alessio Bagordo e Thomas Dorsi, ospite speciale internazionale il noto dj Nader Razdar (dalle ore 19.00 alle 23.30 musica live, a seguire fino alle 04.00 dj set), proveniente direttamente da Dubai.

Riprende l’11 giugno anchelo storico Aperitivo della domenica “Openair”, che per circa vent’anni ha fatto divertire diverse generazioni sulla magnifica terrazza a mare della Baia di Sistiana. Un evento organizzato in collaborazione con Shi’s, che sarà presente per accompagnare l’aperitivo e annunciare l’arrivo dell’estate (dalle 18.00 alle 24.00). Line up Master Dee e Alessio Bagordo e Federico Missio al sax.

Dalla settimana successiva ritorna l’appuntamento del “Lunedì Latino”: il 12 giugno, dalle 20.30, è in programma uno stage gratuito di Salsa Cubana con Ekoue Kidja e alle 21.30 di Bachata Fusion con Salvatore y Silvia, entrambi di Emporio Danza. A seguire il ballo su tre piste (fino a mezzanotte poi sala unica), con i DJ Bepi Comin | Salsa Cubana & Bachata, Lady Vega | Salsa Portoricana e Virgin | Kizomba. Latin Percussion & Singer Diego EL Puma; Sing Live Laura del Sol; Special Director Viviana Penso.

Si prosegue martedì 13 giugno con “Martango”, la storica Milonga sul mare, preceduta da una lezione gratuita di tango argentino, vals o milonga per tutti i livelli, tenuta ogni settimana da una diversa coppia di maestri. Si inizia, dalle 20:30 alle 21:30, con Andrea Joschi e Alexandra Lioubova; dalle 21:30 – 02:00 Milonga, Musicalizador Marcelo Rojas. Le serate si svolgeranno con qualsiasi condizione meteorologica grazie, oltre che alle sale al coperto, al sistema di vele di copertura che riparano tutto il giardino.

Tra gli eventi confermati anche quelli gastronomici: giovedì 6 luglio, “Collio & the beach” proporrà le eccellenze dei vini delle aziende più rappresentative del Consorzio Collio, un percorso enogastronomico con i migliori prodotti del territorio. Una degustazione al tramonto (dalle 19.00) sulla Terrazza della Baia di Sistiana, accompagnata da un sound di qualità, organizzata dal Base Club Experience in collaborazione con il Consorzio Vini Tutela Collio.