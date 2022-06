Indossare la mascherina sarà solo “consigliato”

All’esame di maturità e terza media portare la mascherina anticovid non sarà più obbligatorio. Così è stato deciso lunedì 13 giugno dopo l’incontro tra il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi e il ministro della salute Roberto Speranza. Il dispositivo di sicurezza quindi diverrà solamente consigliato sia agli studenti che ai docenti che in questi giorni si ritroveranno nuovamente nelle scuole. La decisione è stata presa dopo una serie di proteste che avevano smosso l’opinione pubblica, in quanto in altre realtà, soprattutto lavorative, l’obbligo di indossare la mascherina era già decaduto.

Nonostante però la nuova decisione, in alcune regioni gli esami sono già iniziati con il mantenimento dell’obbligo. Infatti, il ministro Bianchi ha affermato che proporrà una norma ai Consiglio dei Ministri che si riunirà mercoledì prossimo, al quale seguirà una circolare di spiegazione in tutti gli istituti scolastici d’Italia. L’obiettivo del nuovo anno scolastico che inizierà a settembre è quello di riportare definitivamente gli studenti in presenza ed in sicurezza, ancor di più ora che sembra che la situazione si stia stabilizzando.

Di diverso avviso invece l’opinione dell’Istituto Superiore di Sanità che sottolinea come le mascherine dovessero essere mantenute obbligatorie almeno per le prove scritte, in quanto si tratterà di luoghi chiusi, affollati e non adeguatamente areati.

Il numero degli studenti sotto esame in Fvg

Per il Friuli Venezia Giulia gli studenti che stanno affrontando gli esami di terza media sono 10.630 mentre quelli che sosterranno la maturità saranno 9.014.

