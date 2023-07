Ancora lavoro per i vigili del fuoco.

Quasi terminati gli interventi riconducibili al maltempo dei giorni scorsi per i Vigili del fuoco del comando di Udine dove rimangono da gestire ancora una ventina di richieste di aiuto. Anche il personale di Pordenone ha quasi terminato gli interventi per maltempo rimangono da evadere ancora alcune richieste a Claut dove nella notte le squadre hanno terminato la messa in sicurezza e copertura con teli del tetto scoperchiato di una palazzina.

Lavoro nella notte anche per i Vigili del fuoco dei comandi di Gorizia e Trieste dove nella tarda serata di ieri un intenso temporale ha investito le zone della costa. Una decina gli interventi tra Monfalcone e Grado per il personale del comando di Gorizia mentre al comando di Trieste sono una quindicina i soccorsi eseguiti dai Vigili del fuoco giuliani tra il centro di Trieste e il comune di Muggia e anche in questo caso le tipologie delle richieste andavano dagli alberi pericolanti agli allagamenti.