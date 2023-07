Coppia di escursionisti in difficoltà soccorsa a Prato Carnico

Intervento di soccorso ieri intorno alle 12 e 30 in una zona impervia in località Selva nel comune di Prato Carnico. Immediatamente è stata allertata la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Tolmezzo che, con la componente SAF (Speleo Alpino Fluviale), sotto un‘intensa grandinata ha raggiunto la zona indicata e superando numerosi alberi caduti, a causa dei temporali e il forte vento dei giorni scorsi, ha percorso il sentiero CAI 135 in direzione del rifugio Pilanc raggiungendo dopo circa 2 chilometri una coppia di escursionisti stranieri impegnati a fare trekking nei sentieri delle montagne carniche.

I due un uomo e una donna erano ben attrezzati ma hanno riferito ai soccorritori di essere partiti ieri da Sauris e dopo aver trascorso la notte all’addiaccio non erano più in grado di proseguire autonomamente il loro cammino a causa dei numerosi ostacoli dovuti ai tronchi caduti lungo i sentieri. I Vigili del fuoco, individuando i giusti passaggi aggirando e scavalcando gli alberi caduti lungo la via, hanno accompagnato la coppia a valle dove, considerato il buono stato di salute dei due escursionisti, li hanno affidati al Sindaco di Prato Carnico. Il soccorso si è concluso alle 16 circa.