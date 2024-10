L’allarme: “Sicurezza dei fiumi a rischio in Friuli Venezia Giulia”

Il consigliere regionale Furio Honsell lancia l’allarme sulla sicurezza dei fiumi in Fvg, in particolare Meduna e Versa.

Allarme sulla sicurezza dei fiumi in Fvg lanciato dal consigliere regionale di Open Sinistra Furio Honsell: “Esprimo forte preoccupazione per la situazione critica di diversi corsi d’acqua nella nostra regione, con particolare riferimento ai fiumi Meduna e Versa – sostiene Honsell -. Il mancato intervento nella pulizia e manutenzione dei nostri corsi d’acqua sta mettendo a rischio la sicurezza di questi territori territorio e la protezione di queste aree”.

“Le segnalazioni più recenti sottolineano gravi criticità nel letto dei fiumi Meduna e Versa, dove la crescita incontrollata della vegetazione, unita all’accumulo di detriti e massi, ostacola il deflusso naturale delle acque, creando un serio rischio idraulico per le aree circostanti. Oltre all’ovvia questione ambientale – continua Honsell – è in gioco la sicurezza dei cittadini. La mancata pulizia e il degrado della vegetazione possono favorire alluvioni e danni incalcolabili ad intere comunità”.

“È inaccettabile – prosegue – che non si sia ancora intervenuti in modo decisivo e a 360 gradi per risolvere queste problematiche, che continuano a essere affrontate con interventi sporadici e non strutturali. Open Sinistra Fvg chiede un’azione immediata e coordinata da parte delle istituzioni regionali e locali, finalizzata alla manutenzione costante dei corsi d’acqua, per garantire la sicurezza idrogeologica e preservare il nostro patrimonio naturale”.