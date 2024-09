Furto a Castions di Strada.

Domenica 29 settembre, tra le 12 e le 18, dei ladri hanno approfittato dell’assenza dei proprietari per compiere un furto in una casa nel comune di Castions di Strada. I malviventi, dopo aver forzato una finestra, si sono introdotti nell’abitazione, rovistando in tutte le stanze.

Il colpo ha fruttato loro più di 10 mila euro tra denaro contante e gioielli. Gli autori del furto sono riusciti a fuggire senza lasciare tracce, rendendo difficile l’identificazione. È stata la proprietaria di casa, una donna di 44 anni, a denunciare il furto ai carabinieri, che hanno immediatamente avviato le indagini. Sul posto sono intervenuti i militari della stazione di Palazzolo dello Stella, coadiuvati dai colleghi del Nucleo operativo e radiomobile di Latisana, per raccogliere elementi utili e tentare di ricostruire l’accaduto.