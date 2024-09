A Remanzacco il progetto regionale “10mila passi di salute”

Parte a Remanzacco il progetto regionale “Fvg in Movimento 10mila passi di salute”.

A Remanzacco, sabato 5 ottobre alle 10.30, il Comune invita tutti a partecipare al progetto regionale di promozione salute e benessere “Fvg in Movimento 10 mila passi di salute”, con passeggiate a cura di laureati in Scienze motorie, guide turistiche, personale sanitario. Remanzacco propone il tragitto “Trois de Canaiis”, percorso che si snoda all’interno del Parco del Torre e del Malina offrendo la possibilità di conoscere l’area limitrofa all’argine del torrente. L’itinerario attraversa prati e boschetti dove vivono caprioli, lepri, scoiattoli, volpi e persino il gatto selvatico.

L’iniziativa è organizzata con il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria Friuli centrale, l’Asd “Sport&Fun”, il Parco comunale del Torre e del Malina, e il gruppo camminata sportiva “Mille Passi a Remanzacco”. Il gruppo sarà guidato da un laureato in Scienze Motorie che curerà anche la pratica di alcuni esercizi di attività fisica insieme a utili indicazioni per conduttori di Gruppi di Cammino / Walking leader, a cura di Stefano Lazzer, coordinatore del corso di laurea magistrale in Scienze Motorie, Dipartimento Area Medica, università degli Studi di Udine.