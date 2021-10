Nuova allerta meteo in Fvg per precipitazioni intense.

Dopo l’ondata di maltempo che ha colpito il Friuli nelle scorse ore, provocando anche più di un problema, ecco che arriva un’altra allerta meteo.

A diramarla è stata la Protezione civile del Fvg e sarà valida per l’intera giornata di domani. Per quanto riguarda mercoledì, fino al pomeriggio sono previsti probabili rovesci e temporali dalla costa alle Prealpi; possibile qualche temporale stazionario con piogge localmente intense. Piogge più moderate sulle Alpi dove la quota neve calerà fino a 1.700 metri circa. Al mattino soffierà vento da sud-est moderato sulla costa, dal pomeriggio sostenuto o forte da nord o nord-est su tutte le zone. In serata Bora forte sulla costa.

Ancora ombrelli aperti, dunque, e massima cautela. Un altro fronte di maltempo è pronto ad abbattersi sul Fvg.

