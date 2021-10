Gli effetti dell’ondata di maltempo che ha colpito il Friuli.

Il maltempo che ha colpito il Friuli si è fatto sentire in tutti i suoi effetti. Nella notte e primo mattino un primo fronte ha interessato con rovesci temporaleschi le zone occidentali della regione, in particolare le Prealpi Carniche, il Pordenonese e la Carnia. Non ci sono state piogge significative su bassa pianura e costa.

Fino alle 9 di oggi erano caduti in 12 ore 171 millimetri di pioggia a Malga Valine, 131 a Chievolis, 114 a Barcis e 117 a Tolmezzo, di cui 70 mm in una sola ora. Lo Scirocco ha soffiato con raffiche fino a 58 km orari a Lignano.

Nelle prossime ore, secondo quanto rimarca la Protezione civile Fvg, continuerà il flusso umido meridionale e si prevedono ancora piogge con rovesci temporaleschi su Prealpi e Carnia, mentre su pianura e costa sarà possibile solo qualche rovescio o temporale locale. Il vento sulla costa tenderà a ruotare da sud-est a sud sud-ovest con intensità moderata-sostenuta. Un altro fronte arriverà domani.

Già ieri pomeriggio si sono registrati allagamenti nell’hinterland udinese legati a eventi temporaleschi. Smottamenti a Taipana (strada per Nimis) e Prepotto. Chiusura preventiva dei guadi di Rauscedo e Murlis. Allagamenti a Tolmezzo.

Sul territorio sono impegnati in monitoraggio e interventi i volontari della Protezione civile Fvg.

(Visited 260 times, 260 visits today)