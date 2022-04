Alpini, ambiente e grandi opere, si apre la settimana delle scelte in Fvg

Gli argomenti in discussione in Fvg.

Il dopo Pasqua sarà all’insegna di argomenti che vanno dalla scelta della giornata regionale degli alpini alla tutela dell’ambiente e alle infrastrutture, per i consiglieri regionali del Friuli Venezia Giulia, che li tratteranno prendendo parte alle sedute della IV e V Commissione.

Proprio questa – presidente il leghista Diego Bernardis – si ritroverà alle 14 di oggi, 19 aprile, sia per esprimere un parere sulla delibera di Giunta concernente gli oltre 370 milioni di euro del Programma regionale (Pr) del Fondo sociale europeo (Fse)+ 2021-2027 per il sostegno di formazione e occupazione, sia per dare seguito all’esame della proposta di legge 137 iniziato il 17 febbraio scorso sul riconoscimento alla solidarietà e al sacrificio degli alpini, che vede Elia Miani (Lega) primo firmatario.

Alla stessa ora di mercoledì 20, i responsabili dei Gruppi consiliari stabiliranno assieme al presidente del Consiglio, Piero Mauro Zanin, quale sarà l’ordine del giorno delle sedute d’Aula previste per fine mese, mentre il giorno dopo la IV Commissione presieduta dalla forzista Mara Piccin inizierà alle 10 con l’illustrazione del disegno di legge 163 FVGreen e degli e dei progetti: il 77 di Furio Honsell (Open Sinistra Fvg) sulla limitazione di emissioni di CO2, il 7 di Ilaria Dal Zovo (M5S) sulla progettazione di città verdi e resilienti ai cambiamenti climatici, il 114, ancora della Dal Zovo, sulla sostenibilità delle politiche pubbliche.

A seguire, la IV Commissione ascolterà dagli assessori le risposte a una serie di interrogazioni inerenti il ponte sul fiume Meduna (Nicola Conficoni del Pd), la stazione ferroviaria di Pordenone (ancora Conficoni con i colleghi di Gruppo Sergio Bolzonello e Chiara Da Giau), il cavalcavia dell’ex strada provinciale 71 a Santa Maria la Longa (Mauro Di Bert di Progetto Fvg/Ar), la variante di Fiume Veneto (Conficoni), la stazione ferroviaria di Udine (Simona Liguori dei Cittadini), il Trasporto pubblico locale (Honsell), la strada provinciale 21 tratta San Vito al Tagliamento-Bannia di Fiume Veneto (Tiziano Centis dei Cittadini), la viabilità dell’area del mobile e dell’asse Pasiano-Azzano Decimo (Conficoni).

