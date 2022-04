A Udine nuovi passi avanti per l’organizzazione dell’Adunata degli Alpini

Continua la preparazione per l’Adunata degli Alpini del 2023.

La macchina dell’Adunata nazionale continua la marcia di preparazione al grandioso evento e un passo importante è stato la nascita della società che, su mandato dell’Associazione Nazionale Alpini, organizzerà la manifestazione di Udine.

Davanti al notaio Lovaria a Udine si sono riuniti il presidente di Servizi Ana, Silvano Spiller, e il presidente della Sezione Ana di Udine, Dante Soravito de Franceschi, che in qualità di soci hanno costituito la “Adunata Alpini 2023 Srl” che, come detto, avrà il compito di programmare e organizzare la 94ª Adunata del Friuli Venezia Giulia che si terrà dall’11 al 14 maggio dell’anno prossimo. A gestire la AA2023 Srl c’è un consiglio di amministrazione che è composto da tre consiglieri nazionali: Carlo Macalli, con funzioni di presidente, Stefano Boemo e Carlo Balestra. La Sezione di Udine è rappresentata da Adriano Moretuzzo, con funzioni di vicepresidente, e da Emiliano Tulisso.

Per raggiungere gli obiettivi previsti la AA2023 Srl si avvarrà della fattiva collaborazione della Commissione che è stata creata ancora tre anni fa in seno alla Sezione e che ha cominciato da tempo a lavorare per preparare l’evento. Le attività da portare avanti sono diverse e impegnative (reperimento e allestimento campi di accoglienza, viabilità, sicurezza, ecc.) perché anche se il cliché dell’Adunata è oramai collaudato da anni bisogna comunque sempre adattarlo alle esigenze e alle specificità della città che di volta in volta la ospita.

Dopo la firma dell’atto costitutivo i soci e il neo-consiglio di amministrazione hanno incontrato, nella sede del Gruppo Udine Sud, alcuni componenti di questa Commissione operativa dove, dopo le presentazioni di rito, sono stati messi al corrente sullo stato di avanzamento dei preparativi e sulle idee che si vorrebbe mettere in cantiere. Il presidente Macalli si è congratulato per il lavoro fin qui svolto e ha comunicato che la nuova società inizierà a prendere per mano tutta l’organizzazione entro la fine di maggio, non appena sarà terminata l’impegnativa Adunata a Rimini-San Marino.

(Visited 129 times, 129 visits today)