ANBIMA Fvg, Pasquale Moro riconfermato presidente

Il congresso regionale di ANBIMA Fvg.

Pasquale Moro è stato riconfermato presidente di ANBIMA Friuli Venezia Giulia al termine del XIV Congresso regionale “Fare insieme, sapere fare, far sapere, saper far sapere”, svoltosi questa mattina nella Sala Paolino d’Aquileia a Udine.

Nel corso del Congresso sono stati inoltre eletti il nuovo Direttivo regionale e il Vicepresidente, ruolo affidato a Marco Luchin, per il mandato 2026–2030. L’assise congressuale ha visto la partecipazione del Presidente Nazionale ANBIMA Giampaolo Lazzeri e si è aperta con gli interventi istituzionali del Presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Mauro Bordin, e dell’Assessore regionale alla Cultura e allo Sport, Mario Anzil, a testimonianza della forte attenzione delle istituzioni regionali verso il mondo bandistico.

Nel suo intervento di apertura, il Presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin ha lanciato due sfide centrali per il futuro di ANBIMA e delle bande musicali regionali: “La necessità di continuare a fare sinergia e collaborazione fra le varie bande e l’impegno verso i giovani, che ANBIMA porta avanti con costanza e che oggi va ulteriormente rafforzato. Le bande rappresentano un presidio culturale e sociale insostituibile per le nostre comunità, un patrimonio di tradizioni, passione e volontariato che merita di essere sostenuto e valorizzato”.

Il Vicepresidente della Regione Friuli Venezia Giulia Mario Anzil ha sottolineato come ANBIMA FVG svolga un ruolo fondamentale nel tutelare e coordinare il sistema bandistico regionale, una rete capillare che coinvolge oltre 90 sodalizi attivi anche nei centri più piccoli del Friuli Venezia Giulia. Anzil ha inoltre ribadito il sostegno concreto della Regione, annunciando lo stanziamento di 367.000 euro per il 2026 a favore dell’attività istituzionale di ANBIMA FVG, risorse che potranno essere incrementate nel corso dell’anno, oltre a nuovi contributi destinati all’acquisto di divise (circa 10.000 euro) e strumenti musicali (circa 4.000 euro), a conferma della consapevolezza dell’importanza delle bande come presìdi culturali e sociali. Portando anche il saluto del Presidente della Regione Massimiliano Fedriga, Anzil ha evidenziato come la presenza regionale non sia solo formale, ma rappresenti un sostegno concreto e continuativo ad ANBIMA.

Nel corso dei lavori è intervenuto anche il Presidente nazionale ANBIMA Giampaolo Lazzeri, che ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto da ANBIMA Friuli Venezia Giulia e per la riconferma di Pasquale Moro alla presidenza regionale. Lazzeri ha ribadito l’importanza del ruolo delle strutture regionali all’interno dell’Associazione nazionale, sottolineando come l’esperienza maturata in Friuli Venezia Giulia rappresenti un modello di programmazione, dialogo con le istituzioni e servizio alle bande, fondamentale per affrontare le sfide future del mondo bandistico italiano.

Nel suo articolato intervento programmatico, il Presidente riconfermato Pasquale Moro ha tracciato le linee guida del mandato 2026–2030, ponendo al centro i concetti di consapevolezza, rete, innovazione e inclusione sociale.

Moro ha evidenziato la necessità di superare una visione “localistica” per rafforzare la collaborazione tra le bande dell’intero territorio regionale, valorizzandone il ruolo culturale, educativo e sociale in una società in rapido cambiamento. Particolare attenzione è stata dedicata ai giovani, alle scuole di musica, alla formazione dei docenti, dei direttori di banda e degli amministratori, nonché al rafforzamento del Centro Studi ANBIMA FVG, anche alla luce delle sfide poste dalla riforma del Terzo Settore.

Tra i progetti qualificanti, Moro ha ricordato il valore del Campus MusicaInsieme, definendolo un vero e proprio incubatore culturale regionale capace di generare competenze, relazioni e nuove classi dirigenti nel mondo bandistico e nelle comunità locali. Un passaggio centrale del programma riguarda inoltre la volontà di sviluppare percorsi educativi integrati che coinvolgano giovani, famiglie, scuole, amministrazioni e professionisti quali neuroscienziati, psicologi e filosofi, per contrastare l’isolamento giovanile e rafforzare il senso di comunità attraverso la musica d’insieme. Moro ha infine ribadito l’importanza dell’appartenenza alla rete nazionale ANBIMA, ringraziando il Presidente nazionale Giampaolo Lazzeri e confermando la disponibilità di ANBIMA FVG a contribuire attivamente al percorso di riorganizzazione e sviluppo dell’Associazione a livello nazionale. Il nuovo Direttivo regionale, che affiancherà Pasquale Moro e il Vicepresidente Marco Luchin, rappresenta tutte le province del Friuli Venezia Giulia e garantirà continuità, competenza e radicamento territoriale. “La strada è impegnativa, ma la direzione è chiara. Se sapremo restare uniti, consapevoli e coraggiosi, continueremo non solo a suonare insieme, ma a costruire comunità”, ha concluso Moro.